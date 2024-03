Drame de Tête Blanche: «On ne va pas à la montagne par ce temps-là»

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

HORLOGERIE: Neuchâtel inaugure mardi une salle où sont exposées des horloges remarquables, dont deux répliques d'horloges atomiques offertes par l’Agence spatiale européenne. Le conseiller fédéral Guy Parmelin sera présent.

NATIONS UNIES: La présidente de la Confédération Viola Amherd prononcera dans la soirée un discours au Conseil de sécurité de l'ONU. Lundi, elle a déjà représenté la Suisse à la 68e session annuelle de la Commission des droits de la femme de l'ONU, où elle a réaffirmé l'engagement du pays en faveur de la promotion des droits des femmes et des filles. Mme Amherd a par ailleurs échangé avec des ministres femmes de nombreux Etats sur les défis de l'égalité dans la société.

NORVEGE: Le procès de l'auteur d'une fusillade qui avait fait deux morts et 21 blessés en marge de la Marche des fiertés à Oslo en juin 2022 s'ouvre en Norvège. L'accusé est un Norvégien d'origine iranienne. Il est poursuivi pour actes terroristes. Cet homme, décrit par la police comme un islamiste à la santé mentale fragile, était sur les radars du renseignement intérieur norvégien depuis 2015 pour des soupçons de radicalisation.

Vu dans la presse

ACCIDENT: Les circonstances de la disparition des six randonneurs en Valais, ayant coûté la vie à au moins cinq d'entre eux, font les titres de plusieurs médias.

Le chef des secours d'Air Zermatt, Anjan Truffer, est revenu sur les conditions météorologiques dans les titres des groupes Tamedia et CH Media et dans la NZZ. «Sans juger personne, on ne va pas à la montagne par ce temps-là», a-t-il affirmé.

Le directeur de l'Association suisse des guides de montagne, Pierre Mathey, a lui indiqué au Blick qu'il aurait personnellement aussi commencé une randonnée à Zermatt samedi, «car le temps n'était pas si mauvais». M. Truffer a en outre indiqué que les randonneurs portaient des vêtements légers du même type que ceux portés par les compétiteurs de la Patrouille des Glaciers.

Interrogée par blue News, l'experte en montagne et guide Evelyne Binsack a elle-même annulé une expédition en raison des mauvaises conditions météorologiques le week-end dernier.

Elle estime: «Si je partais dans une telle situation de foehn, je ne partirais certainement pas en direction de la crête principale des Alpes et, deuxièmement, pas si haut. Plus on est bas, plus on a de chances de revenir, car on n'est ni exposé ni sur un glacier et on n'a donc pas de problèmes de crevasses. Je n'aime pas dire cela, mais avec tous ces signes avant-coureurs, de nombreuses mauvaises décisions ont été prises».

Veillée à Vex (VS) après la mort de cinq randonneurs à ski Une veillée s'est tenue lundi soir à Vex (VS), après la mort de cinq des six randonneurs à ski, disparus dans la région de Tête Blanche. Environ 300 personnes se sont recueillies pour rendre hommage aux victimes. Les participants se sont tout d'abord retrouvés devant le local de répétition «l'écho des glaciers» de la commune de Vex pour un concert de musique classique, a constaté une journaliste de Keystone-ATS sur place. La plupart tenaient des bougies dans la main. Les personnes présentes se sont ensuite déplacées devant l'église pour un autre concert, où un coeur formé symboliquement par des bougies avait été disposé. Tout le monde a alors posé sa bougie pour agrandir le coeur, avant de rentrer dans l'édifice religieux. 11.03.2024

ANTISEMITISME: L'homme juif poignardé le 2 mars par un adolescent à Zurich devrait quitter l'hôpital cette semaine, indique Le Temps, relayant une information de l'hebdomadaire juif Tachles. Le pronostic vital de cet homme de 50 ans, touché à l'aorte et aux poumons, était engagé après l'attaque perpétrée par un jeune Suisso-Tunisien de 15 ans. L'attaque a suscité l'émoi à travers toute la Suisse, et a fait parler jusque dans les Chambres fédérales.

CARNET NOIR: L'écrivain genevois Yves Patrick Delachaux est décédé le 8 mars. Cet ancien policier, cinquantenaire, avait écrit plusieurs romans inspirés de sa carrière au sein des forces de l'ordre genevoises, indique la Tribune de Genève. Yves Patrick Delachaux avait publié ses deux premiers romans, «Flic de quartier» et «Flic à Bangkok» en 2003 et 2005. Il en a publié un troisième en 2011, «Grave panique», inspiré d'une mission policière menée en Seine-Saint-Denis. Deux ans plus tard, il a publié un carnet de voyage intitulé «Déroute».

Anniversaires et jubilés

- Il y a 15 ans (2009): Roche rachète la filiale américaine de biotechnologie Genentech pour 46,8 milliards de dollars. Il s'agissait à l'époque de la plus grande acquisition de l'histoire économique suisse.

- Il y a 25 ans (1999): Décès du violoniste et chef d'orchestre américano-suisse Yehudi Menuhin. Il avait fondé notamment le festival de Gstaad (BE). Il était né le 22 avril 1916.

- Il y a 30 ans (1994): Décès de l'écrivaine allemande Sandra Paretti suite à un suicide assisté à Meilen (ZH). Elle souffrait d'un cancer incurable depuis deux ans. L'écrivaine vivait au bord du lac de Zurich depuis 1969.

- Il y a 30 ans (1994): L'Eglise anglicane d'Angleterre ordonne pour la première fois des femmes prêtres. Plusieurs centaines de prêtres conservateurs rejoignent alors l'Eglise catholique romaine.

- Il y a 40 ans (1984): Début de la grève des mineurs de charbon dans le nord de l'Angleterre.

- Il y a 75 ans (1949): Naissance du réalisateur américain Rob Cohen ("Coeur de dragon», «La momie», «Fast and Furious").

- Il y a 130 ans (1894): The Coca-Cola Company de l'homme d'affaires Asa Griggs Candler vend pour la première fois du Coca-Cola en bouteille. Auparavant, ce produit était disponible sous forme de sirop dilué avec de l'eau gazeuse.

Le dicton du jour

«Le jour de Saint-Pol, l'hiver se romp le col»

