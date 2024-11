Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

L'homme qui a abattu sa femme de 38 ans et sa fille de 17 ans avant de se donner la mort à la fin octobre à La Chaux-de-Fonds (NE) planifiait son acte depuis plusieurs semaines, voire des mois (illustration). KEYSTONE

Les points forts du jour

NEUCHÂTEL: Les Vert-e-s neuchâtelois se réunissent samedi en assemblée générale à La Chaux-de-Fonds (NE) pour désigner deux candidats à l'élection au Conseil d'Etat de 2025 parmi trois prétendants. La conseillère aux Etats Céline Vara est candidate à la candidature, tout comme la députée et ex-présidente du parti Christine Ammann Tschopp ainsi que le consultant culturel Cyril Tissot.

DIPLOMATIE: Dans l'ombre de la victoire du républicain Donald Trump à l'élection présidentielle américaine du 5 novembre, le président américain Joe Biden rencontre samedi à Lima son homologue chinois Xi Jinping, en marge du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC), qui rassemble au Pérou 21 pays réalisant 60% du PIB mondial. Ce sera la troisième réunion entre les deux hommes et la deuxième en un peu plus d'un an. Elle s'annonce cruciale, tant les relations entre les Etats-Unis et la Chine ont été tendues ces dernières années. Tous deux se rendront ensuite au sommet du G20 au Brésil.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 16 novembre, c'est aujourd'hui la journée mondiale de l’alimentation. Elle vise à améliorer la prise de conscience de la faim à l'échelle mondiale et veut encourager les actions pour l'avenir de l'alimentation, des personnes et de la planète. Toutes les informations sur le site de l'ONU:

https://www.fao.org/world-food-day/home/fr/?no_cache=1

Vu dans la presse

DIPLOMATIE: La collaboration entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique a bien fonctionné lors du premier mandat de Donald Trump à la présidence américaine (2017-2021), remarque le conseiller fédéral UDC Guy Parmelin dans la Schweiz am Wochenende de samedi. Le chef du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) se dit prudemment optimiste en ce qui concerne la coopération économique et scientifique pour le second mandat du milliardaire républicain, réélu le 5 novembre.

DÉFENSE: Ruag MRO a développé pour l'armée suisse, en collaboration avec l'entreprise genevoise Wisekey, un smartphone sécurisé appelé «Guardian», indique samedi la Schweiz am Sonntag. Le prototype est basé sur un téléphone Samsung disponible dans le commerce. Le système d'exploitation de ce dernier a été largement modifié afin de garantir une sécurité maximale des données, explique dans le journal un porte-parole de Ruag. «Guardian» doit assurer la communication confidentielle de l'armée et les autorités et peut se connecter non seulement à la 5G, mais aussi à un réseau de satellites, ajoute-t-il.

FAUNE: Le Valais aurait surestimé le nombre de meutes de loups lors de la première régulation en 2023, estime une analyse de la Société valaisanne de biologie de la faune fauna.vs, relayée samedi par Le Nouvelliste. Le canton comptait huit à neuf meutes de loups, selon cette étude, soit 4 à 5 de moins que les treize annoncées par les autorités. «Avec sept meutes dans le viseur», la demande de régulation des loups déposée par les autorités valaisannes auprès de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) aurait ainsi ciblé «entre 78% et 88% des meutes valaisannes, loin des 54% communiqués par le canton», affirme dans le journal le biologiste valaisan Raphaël Arlettaz, auteur de l'analyse. Il propose de créer un groupe de travail pour analyser au mieux ces données, appel d'ores et déjà rejeté par le canton.

DOUBLE MEURTRE: L'homme qui a abattu sa femme de 38 ans et sa fille de 17 ans avant de se donner la mort à la fin octobre à La Chaux-de-Fonds (NE) planifiait son acte depuis plusieurs semaines, voire des mois, explique samedi dans ArcInfo le procureur en charge du dossier, Nicolas Aubert. La police a retrouvé une lettre imprimée dans l'appartement, ajoute-t-il. Elle était tirée d'un document numérique «daté de plusieurs mois en arrière» et avait été imprimée «le matin même du drame». L'auteur y justifie son passage à l'acte en raison de soucis financiers et de dettes, poursuit le procureur. «Les éléments récoltés nous laissent penser que ces homicides ont été commis pour ne pas décevoir l'entourage si la réalité financière avait été découverte».

LITTÉRATURE: La Bibliothèque nationale suisse a acheté les archives de l'écrivain bernois Lukas Bärfuss pour 350'000 francs, rapporte samedi le journal Blick. L'achat comprend les documents passés et à venir de cet auteur majeur de langue allemande, âgé de 52 ans. «Cette somme se base sur la comparaison avec d'autres fonds de la collection et sur deux estimations indépendantes des documents», indique dans le journal la Bibliothèque nationale suisse. Lukas Bärfuss, qui vit à Zurich, s'est fait un nom au-delà des frontières suisses comme romancier, metteur en scène et essayiste à la plume acérée. Il est l'un des rares écrivains suisses à avoir été récompensé par le prix allemand Georg Büchner (2019), en plus de nombreuses distinctions.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019): décès du chanteur français Eric Morena ("Oh! mon bateau"). Il était né en 1951.

- Il y a 5 ans (2019): décès du chanteur français Fred Mella, soliste, chef de troupe et dernier survivant des «Compagnons de la chanson».

- Il y a 30 ans (1994): décès du chanteur américain Dino Valenti, compositeur du titre «Hey Joe», repris notamment par Jimi Hendrix et Johnny Hallyday. Il était né en 1937.

- Il y a 50 ans (1974): le message d'Arecibo destiné à d'éventuels extraterrestres est émis vers l'espace sous la forme d'un signal d'ondes radiodiffusées depuis l'observatoire d'Arecibo, à Porto Rico.

- Il y a 60 ans (1964): naissance de l'actrice et réalisatrice franco-italienne Valeria Bruni Tedeschi ("Les gens normaux n'ont rien d'exceptionnel», «La Ligne").

- Il y a 60 ans (1964): naissance de la pianiste et chanteuse de jazz canadienne Diana Krall.

- Il y a 80 ans (1944): création du tabloïd suédois «Expressen».

- Il y a 110 ans (1914): les banques du système de réserve fédérale des Etats-Unis, dont la Federal Reserve Bank of New York, commencent leurs activités.

Le dicton du jour

«Brouillard en novembre, l'hiver sera tendre».

