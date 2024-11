Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Une interdiction générale des congés de détention serait contraire à l'objectif des mesures thérapeutiques, estime le Conseil fédéral. dpa

Les points forts du jour

CONTRE LA VIOLENCE DE GENRE: Une manifestation nationale se tient samedi à Berne pour marquer le lancement de la campagne «16 jours contre la violence basée du le genre». Cette année, les organisateurs mettent l'accent sur la violence psychologique. Présente depuis 2008 outre-Sarine et 2023 en Suisse romande, l'action s'inscrit dans un cadre international de lutte contre les violences faites aux femmes. La Suisse compte déjà cette année 11 féminicides.

CFF – GENÈVE: le trafic ferroviaire est complètement interrompu à Genève de samedi à 19h00 à dimanche 15h00, soit pendant 20 heures. Cette décision a été prise en raison de la mise en service du nouveau centre de commandes informatisé de la gare de Genève. Des bus de remplacement sont mis en place, mais il faudra compter avec des temps de parcours prolongés. Pour les personnes se rendant à l'aéroport, les trains seront arrêtés à Nyon. La liaison sera effectuée avec un bus direct. Plus de 70 assistants clientèle seront présents dans les gares pour aider les voyageurs.

SKI ALPIN – Une semaine après avoir ouvert leur saison à Levi, les slalomeuses et slalomeurs se retrouvent à Gurgl en Autriche. Victorieuse en Finlande, Mikaela Shiffrin fera figure de favorite chez les dames samedi. L'Américaine vise un 99e succès en Coupe du monde. Respectivement 5e et 7e en Laponie, Camille Rast et Mélanie Meillard rêvent quant à elles de podium. Les hommes seront en lice dimanche à Gurgl. Troisième à Levi, Loïc Meillard espère confirmer que les douleurs au dos qui l'avaient contraint à déclarer forfait avant le géant de Sölden ne sont bien qu'un incident isolé.

FOOTBALL – Un derby romand figure au menu de la 15e journée de Super League. Septième du classement, Lausanne accueille le 8e Sion samedi à 20h30. Trois points séparent ces deux formations, dont l'objectif premier est de figurer dans le top 6 au terme de la phase préliminaire afin de prendre part au «Championship Group». Mais les projecteurs seront braqués sur les deux chocs prévus dimanche: le leader Zurich se déplacera à Lugano (3e) alors que Bâle (2e) recevra Servette (4e). Ces quatre équipes se tiennent en 1 point.

Vu dans la presse

RECORD D'ACCIDENTS MORTELS: Vaud détient le «triste record» d’accidents mortels du pays, écrit 24 Heures. Depuis trois ans, les décès dus à des accidents ont pris l’ascenseur. L’an dernier, 35 personnes ont perdu la vie. La principale cause reste l’alcool, suivi de l’inattention ou de distractions. Les statistiques démontrent que les piétons et cyclistes ne sont pas les principales victimes, mais bien les automobilistes et les motards. Le journal recense également les endroits les plus dangereux pour les cyclistes, giratoires et rails en tête.

CONGÉ DE DÉTENTION: Après un homicide à Bâle, – un homme est soupçonné d'avoir tué une femme l'été dernier lors d'une permission de sortie non accompagnée-, le Conseil fédéral ne veut pas serrer la vis pour les congés de détention, lit-on dans le Blick. Une interdiction générale des congés de détention serait contraire à l'objectif des mesures thérapeutiques. Le ministre de la Justice Beat Jans a qualifié une interdiction générale de «disproportionnée». Les congés non accompagnés sont une étape importante avant de décider si un délinquant peut bénéficier d'autres allègements dans l'exécution de sa peine.

VISAGE DISSIMULÉ: Le comité à l'origine de l'initiative pour l'interdiction de se dissimuler le visage a mis en place un service de signalement des violations de l'interdiction. Le comité d'Egerkingen veut ainsi faire pression, a déclaré l'ancien conseiller national (UDC/SO) Walter Wobmann, président de l'association, à la Neue Zürcher Zeitung. Le comité a appelé à documenter les infractions avec des photos et à les signaler à l'association et à la police. Sur le site web du comité, une carte interactive a été mise en ligne, sur laquelle les incidents sont documentés. Des critiques ont été émises par le PLR et le PS à l'encontre de ce site.

TRANSPORT FERROVIAIRE: Les CFF se sont montrés satisfaits du bénéfice attendu pour l'exercice 2024, qui n'est pas encore terminé. «Actuellement, il semble que nous atteignons à peu près le résultat de l'année précédente», a déclaré la présidente des CFF Monika Ribar dans une interview accordée aux journaux alémaniques de CH Media. Le bénéfice de l'année dernière s'élevait à 267 millions de francs. Selon elle, la forte demande en trafic voyageurs, en particulier au second semestre, devrait conduire à un résultat dépassant les attentes de l'entreprise ferroviaire. A long terme, ce bénéfice ne suffit pas, a-t-elle déclaré. Les CFF auraient besoin qu'il atteigne environ 500 millions de francs.

MERCOSUR: La Suisse serait la première bénéficiaire d’un accord de l’Association européenne de libre-échange (AELE), – dont elle est membre avec l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein -, avec le Mercosur, les pays membres du Marché commun du Sud, lit-on dans Le Temps. Alors que l’Union européenne (UE) s’apprête à signer un accord avec les pays membres du Marché commun du Sud, elle fait face à l’opposition de la France. L’AELE négocie une entente similaire, dont la Suisse serait une grande gagnante. En 2023, les importations et exportations depuis et vers le Brésil, l’Argentine, le Paraguay, et l’Uruguay s’élevaient à 4,4 milliards d’euros (4,1 milliards de francs) avec une balance commerciale favorable à la Suisse. Les principaux échanges commerciaux de la Suisse ont lieu avec le Brésil.

PROCHE-ORIENT: L'ambassadeur suisse en Israël ne s'est pas montré découragé par la situation au Proche-Orient. La paix est certes plus éloignée que jamais, a déclaré Simon Geissbühler dans une interview aux journaux alémaniques de Tamedia. «Mais cela ne signifie absolument pas que l'on ne peut et ne doit rien tenter ni faire, bien au contraire», a-t-il ajouté. Il n'est pas lui-même un «ambassadeur de la paix au Proche-Orient», mais il s'engage dans l'intérêt de la Suisse pour la paix dans la région. La Suisse le fait discrètement en arrière-plan. «Nous sommes respectés en tant qu'acteurs neutres», a-t-il déclaré. La Suisse souhaite réactiver le dialogue entre les Palestiniens et Israël à plusieurs niveaux.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2014): La Suisse remporte la coupe Davis face à la France à Lille. L'équipe helvétique est composée de Roger Federer, Stan Wawrinka, Marco Chiudinelli et Michael Lammer.

- Il y a 20 ans (2004): Création du jeu vidéo World of Warcraft par le studio Blizzard

- Il y a 25 ans (1999): Décès du jésuite suisse Ferdinand Strobel, auteur du Lexique suisse des jésuites, un ouvrage de 600 pages publié en 1986. Ses recherches sont une contribution importante à l'histoire des jésuites dans la Suisse du XIXe siècle. Il était né en 1908.

- Il y a 30 ans (1994): Décès de l'auteur-compositeur américain Tommy Boyce. Avec Bobby Hart, il a notamment composé pratiquement tous les tubes des Monkees, dont «I'm not Your Stepping Stone», l'un de ses plus grands succès. Le duo a aussi enregistré un certain nombre d'albums en son nom propre. Tommy Boyce était né en 1939.

- Il y a 80 ans (1944): La ville de Strasbourg est libérée par la 2e division blindée du général Leclerc.

- Il y a 80 ans (1944): Naissance du photographe allemand Peter Lindbergh. Il a été le premier photographe à réunir Linda Evangelista, Naomi Campbell, Tatjana Patitz, Cindy Crawford et Christy Turlington pour une séance de photographie et a ainsi établi le phénomène des «supermodels» avec sa couverture du magazine britannique Vogue en janvier 1990. Il est décédé en 2019.

- Il y a 100 ans (1924): Les cendres de l'ancien dirigeant socialiste français Jean Jaurès sont transférées au Panthéon.

Le dicton du jour

«Quand l'hiver vient doucement, il est là à la Saint-Clément.»

