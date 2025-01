A l'occasion de l'action «2 x Noël», particuliers et entreprises ont fait don de 390 tonnes de denrées alimentaires et produits d'hygiène destinées aux personnes vivant dans la précarité en Suisse. En outre, 220'000 francs ont pu être collectés en faveur de projets du secours d'hiver de la Croix-Rouge Suisse (CRS) à l'étranger.

Entre le 24 décembre et le 18 janvier, les privés ont offert 57'600 colis. En Suisse romande, la Poste a testé une nouvelle modalité de don en envoyant aux ménages des cabas vides, qu'elle a ensuite récupérés remplis à domicile. Cette option a permis de récolter 3130 sacs. KEYSTONE

Keystone-SDA, beko, ats ATS

Au total, les dons soulageront le quotidien de plus de 50'000 personnes, indique mardi la CRS dans un communiqué. Cette 28e édition de «2 x Noël» était une action conjointe de la SRG SSR, La Poste, Coop et la CRS.

Entre le 24 décembre et le 18 janvier, les privés ont offert 57'600 colis. En Suisse romande, la Poste a testé une nouvelle modalité de don en envoyant aux ménages des cabas vides, qu'elle a ensuite récupérés remplis à domicile. Cette option a permis de récolter 3130 sacs.

Les associations cantonales de la Croix-Rouge prendront en charge la distribution des produits de première nécessité dès février. Ces dons permettent d'alléger le budget de dizaines de milliers de personnes en Suisse: quelque 702'000 résidents permanents sont touchés par la pauvreté, soit 8,2% de la population, rappelle l'organisation.

Les 222'000 francs pour le secours d'hiver bénéficieront à des habitants d'Europe de l’Est et d'Asie centrale, en coopération avec les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Les fonds financent par exemple des soupes populaires en Arménie ou aident des familles et aînés en Bosnie-Herzégovine, au Kirghizistan et en Moldavie.