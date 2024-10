Paul Di'Anno a été le premier chanteur d'Iron Maiden. La star, qui se déplaçait en fauteuil roulant ces derniers temps, a quitté le groupe dans les années 1980 en raison de certains excès.

Conquest Music, la maison de disques de l'ancien leader d'Iron Maiden, Paul Di'Anno, a confirmé qu'il était décédé à 66 ans à son domicile de Salisbury.

« Malgré de graves problèmes de santé ces dernières années, qui l'ont contraint à se déplacer en fauteuil roulant, Paul a continué à divertir ses fans dans le monde entier, donnant plus de 100 concerts depuis 2023», peut-on lire dans le communiqué. « Conquest Music est fier d'avoir eu Paul Di'Anno dans sa famille d'artistes et demande à sa légion de fans de lever un verre en sa mémoire.»

L'équipe actuelle d'Iron Maiden a également publié une déclaration à la mémoire du musicien. « La contribution de Paul à Iron Maiden a été immense et a aidé à nous mettre sur la voie que nous suivons en tant que groupe depuis près de cinq décennies.»

Le bassiste d'Iron Maiden, Steve Harris, a déclaré dans un hommage séparé qu'il trouvait « tellement triste qu'il soit parti (...) au moins, il donnait encore des concerts jusqu'à récemment, c'était quelque chose qui lui permettait de tenir le coup, d'être sur scène dès qu'il le pouvait. Il nous manquera à tous. Repose en paix mon pote».

Paul Di'Anno a contribué aux deux premiers albums du groupe de heavy métal, Iron Maiden et Killers, avant de le quitter en 1981 et d'être remplacé par Bruce Dickinson. Le chanteur a ensuite expliqué qu'il avait fait la fête « non-stop, 24 heures sur 24», et « ne sniffai(t) pas seulement un peu de coke...» « J'étais juste en train de faire la fête non-stop, 24 heures sur 24, tous les jours», ce qui, selon lui, « n'était pas raisonnable pour le groupe, pour les fans ou pour moi-même».

Ces dernières années, Paul Di'Anno s'est blessé au genou lors d'un accident sur scène et a dû se déplacer en fauteuil roulant, y compris lors de ses prestations en solo.

Covermedia