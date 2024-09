42 mois de prison ferme pour l'encaveur - Du jamais vu en Valais

Ronnuntie88onepat

Je suis Valaisan et Sédunois ... Je trouve logique la sanction ... rien à dire ... Mais une question me taraude l'esprit : Domonique Giroud , fraude fiscale à l'împôt a environs 11'000'000 de francs grace à l'appui d'une fiduciaire du Bas- Valais qui appartient à un ancien conseiller d'état Valaisan qui était en fonction à cette époque , plus aussi vente de vins trafiqués comme Mr. Flaction ( info RTS de l'époque ), et bien toujours rien de grave qui se passe contre lui ... 10 ans , il y a prescription ... Donc tout va bien pour lui et pour d'autres c'est plus rapide les sanctions ... A méditer sur la justice Valaisanne qui n'est pas à 2 mais à 3 vitesses ....