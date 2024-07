La cause du décès de Sinéad O'Connor révélée

La cause de la mort de Sinéad O'Connor a été révélée. La chanteuse irlandaise a succombé à une broncho-pneumopathie chronique obstructive comme le rapporte l'Irish Independent.

La cause du décès de Sinéad O'Connor a été dévoilée, un an après sa mort. La star irlandaise est décédée le 26 juillet 2023, à l'âge de 56 ans. La police l'a trouvée inerte à son domicile londonien.

En janvier, les médecins légistes ont confirmé qu'elle était morte de causes naturelles. On apprend aujourd'hui que son certificat de décès indique qu'elle a succombé à une broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) et à de l'asthme. Il est également précisé que la chanteuse souffrait d'une « infection des voies respiratoires de bas grade», selon l'Irish Independent.

Les funérailles de l'interprète de Nothing Compares 2 U ont eu lieu l'année dernière à Bray. Bob Geldof et Bono ont été parmi ceux qui lui ont rendu hommage.

Bob Geldof a ensuite déclaré au public du Cavan Calling Festival à Cavan, en Irlande, qu'il avait été en contact avec la chanteuse peu de temps avant sa mort. « C'était une très bonne amie à moi», a-t-il déclaré. « Certains des textes (qu'elle envoyait) étaient chargés de désespoir et de tristesse, tandis que d'autres étaient d'une joie extatique. Elle était comme ça.»

Sinéad O'Connor avait parlé ouvertement de ses problèmes de santé mentale, admettant qu'elle avait tenté de mettre fin à ses jours au moins huit fois. L'année précédant sa mort, elle a perdu son fils de 17 ans, Shane O'Connor, par suicide. À l'époque, elle avait écrit sur les réseaux sociaux: « Mon magnifique fils, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, la lumière de ma vie, a décidé de mettre fin à sa lutte terrestre aujourd'hui et est maintenant avec Dieu. Qu'il repose en paix et que personne ne suive son exemple. Mon bébé. Je t'aime tellement. S'il te plaît, sois en paix.»

Sinéad O'Connor a laissé derrière elle trois enfants, Jake Reynolds, 37 ans, Roisin Waters, 29 ans, et Yeshua Bonadio, 18 ans.

