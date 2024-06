A Döbeln, une ville en Saxe, Valeriia, une fillette de neuf ans, était portée disparue depuis plus d'une semaine. La police a découvert ce mercredi son corps dans une forêt.

Les policiers, armés de perches de recherche, ont fouillé une forêt près de Döbeln à la recherche de la fillette disparue. dpa

dpa

Le corps sans vie a été découvert dans une forêt entre le quartier de Mahlitzsch à Rosswein et le quartier de Hermsdorf à Döbeln, dans le district de Saxe centrale.

Peu après cette macabre découverte, la route reliant les deux localités a été bouclée par les forces de police. Quelques riverains ont été aperçus sur les lieux.

Vue pour la dernière fois devant son école

Sur le lieu de la découverte du corps, la police judiciaire de Chemnitz et le groupe de scène de crime de l'Office régional de la police criminelle de Saxe ont mené l'enquête. Le parquet de Chemnitz est également impliqué. "Il n'est actuellement pas possible de donner plus de détails, notamment en raison du travail d'enquête nécessaire et de longue haleine", a expliqué la police.

La dernière fois que Valeriia a été vue, elle se rendait à l'école, mais elle n'y est jamais arrivée. Un camarade de classe, arrivé en retard ce jour-là, l'aurait vue vers 9h20 devant l'école, probablement en train d'attendre quelqu'un. Les enquêteurs ont fouillé la zone avec des chiens, mais sans succès.

Valeriia vit en Allemagne avec sa mère depuis 2022. Elle parle un allemand approximatif. Son père se trouve toujours en Ukraine, mais la police a établi des contacts avec lui.

400 policiers, des chiens et un hélicoptère

Plus de 400 policiers ont été mobilisés pour retrouver Valeriia. Ces derniers jours, les agents ont multiplié les interventions, ratissant la rivière Mulde et interrogeant les riverains. Les prairies, champs et forêts au sud de la ville ont été fouillés avec l'aide de chiens et d'un hélicoptère.

La police était en contact avec des collègues en Ukraine, Pologne et République tchèque, mais les recherches restaient focalisées sur Döbeln. Les habitants de cette ville d'environ 24'000 habitants ont été priés de chercher la jeune fille dans leurs jardins, caves, garages ou hangars. Des équipes de recherche privées s'étaient également formées. «La consternation de la population est très grande», a déclaré le maire de Döbeln, Sven Liebhauser.

La disparition de Valeriia rappelle celle d'Arian, six ans, de Bremervörde-Elm, en Basse-Saxe, disparu depuis le 22 avril. Les recherches pour cet enfant autiste se sont achevées le 23 mai. Depuis le 25 mai, la police recherche également Mohamed, huit ans, autiste, de Hagen en Rhénanie du Nord-Westphalie.

