Morte pendant onze minutes, elle a vu «les anges», «son père céleste» et «l'enfer»

Charlotte Holmes est restée morte pendant onze minutes avant que les médecins ne la ramènent à la vie. L'Américaine a raconté qu'elle avait rencontré Dieu, qui lui avait montré le ciel, mais aussi l'enfer.

Charlotte Holmes a vécu une expérience de mort imminente en 2019 et a raconté comment elle a rencontré Dieu. Capture d'écran : Youtube/The 700 Club

Philipp Dahm Philipp Dahm

Septembre 2019 à Wichita, Kansas. Charlotte Holmes est admise à l'hôpital de la ville voisine de Springfield en raison de son hypertension: 234 sur 134 est définitivement trop élevée. Des années auparavant, elle avait déjà été victime d'une attaque cérébrale. L'affaire est grave.

Holmes est déjà à l'hôpital depuis trois jours lorsqu'elle s'effondre dans son lit pendant les soins. Elle ne respire plus, annonce une infirmière à ses proches. Pendant onze minutes, elle reste inanimée, mais plus tard, elle racontera ce qui lui est arrivé pendant cette période.

«J'étais au-dessus de mon corps», raconte Holmes au Christian Broadcasting Network. «Je pouvais voir comment ils faisaient le massage cardiaque. Je pouvais voir tout le personnel. Je pouvais voir [mon mari] Danny debout dans un coin». Elle n'a pas eu peur. "«J'étais stupéfaite de pouvoir voir ça"».

Mais ensuite, elle aurait fait une croix sur la réalité. «Je pouvais sentir les plus belles fleurs». De telles fleurs n'existent pas sur terre, a-t-elle ajouté. «Et puis j'ai entendu de la musique. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai su où j'étais. Je savais que j'étais au ciel». Là, elle aurait vu la porte du ciel : «Oui, elle est en or».

«Il n'y a pas de peur quand tu rentres à la maison»

À quoi ressemble le ciel? «J'ai vu la beauté autour de moi. Je pouvais voir les arbres, je pouvais voir l'herbe. Et tout vibrait au son de la musique. Car tout dans le ciel adore Dieu». Elle ne pourrait toutefois pas transmettre la nature exacte du ciel. «C'est tellement fort au-dessus de ce que nous pouvons imaginer».

Elle dit avoir été accompagnée au ciel: «C'était la joie pure lorsque les anges ont pris le relais. Il n'y a pas de peur quand tu rentres à la maison». Ensuite, elle dit avoir rencontré des parents décédés. «J'ai vu ma mère. J'ai vu mon père. J'ai vu ma sœur. J'ai vu des membres de la famille qui étaient derrière».

Les proches et les amis étaient apparemment de bonne humeur: «Ils n'avaient pas l'air vieux. Ils n'avaient pas l'air malades. Aucun d'entre eux ne portait de lunettes. Ils avaient l'air d'avoir une trentaine d'années. Ils avaient l'air merveilleux». Et derrière sa famille, elle dit avoir repéré une lumière brillante dont elle savait qu'elle était «son père céleste».

Holmes rencontre l'enfant qu'elle a perdu lors d'une fausse couche

Elle a été troublée par la vue d'un petit garçon qu'elle ne connaissait pas. «J'ai entendu mon père céleste me dire : 'C'est ton enfant'». Holmes raconte qu'elle a un jour perdu un garçon à naître après cinq mois et demi de grossesse.

«Quand j'ai vu l'enfant, j'ai demandé : 'Dieu, comment est-ce possible?' Il m'a répondu : 'Ils continuent à grandir au ciel, mais il n'y a pas de temps. C'est l'éternité».

Mais Dieu lui a aussi montré l'enfer, raconte Holmes. «J'ai regardé en bas. Cette odeur. La chair pourrie, c'est comme ça que ça sentait. Les cris. Après avoir vu la beauté du ciel, le contraste avec l'enfer était presque insupportable. Et [Dieu] a dit : Je te montre cela pour te dire que si certains ne changent pas, c'est là [l'endroit] où ils resteront».

«Le paradis est plus que ce que tu peux imaginer»

Dieu lui aurait également dit que Charlotte avait encore le temps et qu'elle devait partager ce qu'elle avait vu avec d'autres. Et voilà que son expérience de mort imminente prend fin : «J'ai senti que j'étais attirée en arrière dans mon corps. J'ai ressenti la douleur là où je n'en avais pas ressenti auparavant. J'ai ressenti l'inquiétude».

Après deux semaines, Holmes peut sortir de l'hôpital. Elle parle de son expérience à qui veut l'entendre. «Les gens ont besoin d'espoir», dit la chrétienne. «Ils veulent savoir que tout va s'arranger». Et d'ajouter : «Le ciel est plus que ce que vous pouvez imaginer. Le paradis est réel».

Holmes a déclaré dans l'une des interviews que Dieu lui avait dit qu'elle n'avait pas beaucoup de temps pour sa mission de raconter ses expériences aux gens. Elle aurait eu le choix entre rester ou revenir à la réalité. Elle aurait cependant encore voulu voir ses petits-enfants se marier.

Charlotte Holmes est morte en novembre 2023

En décembre 2019, Holmes raconte son histoire au «Ozark County Times» : l'intérêt est tel que les serveurs du média tombent en panne. Avec son mari Danny, elle fait d'autres apparitions dans les médias et prend la parole lors de manifestations au cours des années suivantes. Mais sa famille s'inquiète pour Charlotte: sa santé n'est toujours pas au beau fixe.

Le 28 novembre 2023, elle est assise devant la télévision avec son mari lorsqu'elle se saisit soudainement du cœur. Elle ne réagit plus - et meurt. Charlotte Holmes a alors 72 ans. Sa fille Chrystal Meek rend son décès public sur Facebook. La famille reçoit de nombreux messages de condoléances.

L'histoire de Holmes ne peut bien sûr pas être vérifiée. Les expériences de mort imminente se produisent dans toutes les cultures et ne sont pas si inhabituelles. Une étude belge a examiné 126 cas possibles dans des unités de soins intensifs: 19 patients, soit 15%, ont rapporté des expériences de mort imminente similaires à celle de Holmes.

«Conscients d'être morts»: ce qu'en dit la science

L'origine de ces expériences fait l'objet d'un débat animé. Les explications vont de causes psychologiques à des théories physiologiques. Ces expériences sont-elles une réaction émotionnelle à une mort imminente ? Les endorphines ou les neurotransmetteurs dans le cerveau sont-ils à l'origine de ces expériences ? Y a-t-il un déclencheur transcendantal ?

La question reste un sujet de recherche. Dans une étude, le Néerlandais Pim van Lommel et ses collègues énumèrent dix facteurs d'une expérience de mort imminente: les patients sont conscients d'être morts. Ils ressentent des émotions positives et s'échappent de leur corps. Ils se déplacent dans un tunnel et communiquent avec la lumière.

Ils observent des couleurs et un paysage surnaturel. Ils rencontrent des personnes décédées. Ils se retournent sur leur vie. Et ils ressentent une frontière. D'autres scientifiques ajoutent d'autres points comme une compréhension soudaine et un renforcement des sens, une harmonie avec l'univers, mais aussi une compréhension du passé ou de l'avenir.