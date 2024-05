La folle histoire de Till: disparu pendant 7 ans, il rentre et raconte tout

Till, âgé aujourd'hui de 21 ans, a mystérieusement disparu de son domicile en Bavière il y a sept ans. Son histoire, dévoilée récemment, a fait le tour du monde. Pendant toutes ces années, les raisons de sa disparition soudaine restaient un mystère. Mais aujourd'hui, le jeune homme brise le silence.

La police allemande a diffusé cette photo pour rechercher Till, qui s'était enfui de chez lui à l'âge de 15 ans. Polizei Mittelfranken

blue News Marc Schaller

«J'étais harcelé parce que j'étais trop gros», révèle-t-il au journal allemand «Bild». Till n'avait jamais parlé à ses parents les supplices qu'il subissait à l'école.

En septembre 2017, l'adolescent, originaire de Bavière, a décidé de s'enfuir. Prétextant partir en stage, il se rendait en réalité chez un ami dans le Emsland, en Basse-Saxe. Mais au lieu de rentrer chez lui après cette visite, il s'est adressé à l'aide sociale locale. Malheureusement, ses problèmes n'ont pas été pris au sérieux. «Je leur ai dit que je ne rentrerais chez moi que si le harcèlement à l'école cessait», explique-t-il. L'aide sociale lui a simplement donné un billet de retour.

Une vie en cavale

Refusant de rentrer chez lui, Till prend une autre route. À Düsseldorf, où il devait changer de train, commence une odyssée qui dure près de sept ans. Il passe d'abord une semaine à la gare, puis vit dans la rue. Il s'est ensuite lié d'amitié avec deux sans-abri et ensemble, ils ont survécu en effectuant des travaux de manutention. «Nous vivions dans un hangar abandonné et partagions le peu que nous avions», raconte-t-il.

Un an plus tard, ils ont perdu leurs emplois et ont déménagé à Berlin à la recherche de travail. Là, ils ont trouvé des petits boulots au noir comme ouvriers et vivaient dans une chambre en périphérie de la ville. Les parents de Till n'avaient aucune idée de l'endroit où il se trouvait, malgré les recherches menées par la police. Sa mère décrit cette période difficile: «Les gens parlaient de nous et nous critiquaient. Ce n'était pas facile.»

Soucieux de passer inaperçu, Till vivait sans téléphone portable ni assurance, toujours craignant d'être découvert, surtout après la diffusion de son cas dans l'émission «Aktenzeichen XY». «Il y avait une prime sur ma tête!», dit-il. Malgré des recherches intensives et un avis de recherche lancé en 2019, les autorités n'avaient pas réussi à localiser le jeune homme.

«Je n'ai jamais admis l'idée qu'il était mort»

En juin 2022, un de ses amis a été battu pour ne pas avoir révélé la cachette de Till. Cet événement a poussé Till à réfléchir et le 21 avril 2024, il a finalement décidé de rentrer chez lui. Avec un téléphone portable emprunté, il a envoyé un message à son père et le 5 mai, il se tenait enfin devant la porte de sa maison.

Malgré les longues années d'incertitude, les parents de Till ne lui en veulent pas. Sa mère déclare: «Je n'ai jamais admis l'idée qu'il était mort. Mon plus grand souhait était de pouvoir serrer mon plus jeune fils dans mes bras à nouveau.»