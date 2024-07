(ETX Daily Up) – La perte d'un être cher est non seulement douloureuse, voire traumatisante, sur le plan émotionnel, mais peut également avoir des répercussions significatives sur la santé physique, accélérant le vieillissement biologique, selon une étude américaine.

Les personnes ayant subi la perte d'un proche présentent un âge biologique plus avancé que les autres. filadendron / Getty Images

Relax

Une récente étude, de l'université de Columbia, révèle que la perte d'un proche laisse des marques indélébiles sur la santé mentale et physique, accélérant le vieillissement biologique.

Les chercheurs ont analysé les données de 3.963 participants, dont près de 40% ont perdu un proche à l'âge adulte, entre 33 et 43 ans. Les résultats montrent que ceux «qui avaient subi un plus grand nombre de pertes présentaient un âge biologique significativement plus élevé que ceux qui n'avaient pas subi de telles pertes».

«Notre étude démontre les liens étroits entre la perte d'êtres chers, de l'enfance à l'âge adulte, et un vieillissement biologique plus rapide», explique Allison Aiello, professeure en épidémiologie et auteure de l'étude, dans un communiqué.

Les personnes ayant subi deux pertes ou plus avaient un âge biologique plus élevé selon plusieurs horloges épigénétiques, des marqueurs ADN qui mesurent ce type de vieillissement. «Le lien entre la perte d'un être cher et les problèmes de santé tout au long de la vie est bien établi», souligne la chercheuse. « Certaines étapes de la vie pourraient être plus vulnérables aux risques sanitaires associés à la perte, et l'accumulation de pertes semble être un facteur crucial», ajoute-t-elle.

La perte d'un parent, même si plus fréquente à l'âge adulte que durant l'enfance et l'adolescence, peut être particulièrement traumatisante, entraînant des troubles cognitifs, des risques accrus de maladies cardiaques et une probabilité plus élevée de mortalité prématurée. La répétition de ces pertes amplifie aussi les risques de démence et de maladies cardiaques.

L'étude souligne également que les effets de la perte sur la santé et l'âge biologique pourraient contribuer aux disparités de santé entre les groupes raciaux et ethniques. Plus de la moitié des participants noirs (57%) ont subi au moins une perte, contre 41% des hispaniques et 34 % des participants blancs.

«Nous ne comprenons pas encore complètement comment la perte entraîne une mauvaise santé et une mortalité plus élevée, mais le vieillissement biologique pourrait être l'un des mécanismes suggérés dans notre étude (...) Pour ceux qui subissent une perte, il est essentiel de fournir des ressources pour faire face et traiter le traumatisme, conclut Allison Aiello.

Relax