La pire compagnie aérienne du monde est...

Un nouveau classement révèle les compagnies aériennes qui déçoivent le plus mais aussi celles dont les passagers sont le plus satisfaits. La meilleure note revient à une compagnie aérienne européenne qui supplante Qatar Airways.

Toutes les compagnies aériennes ne sont pas perçues de la même manière par les passagers. Unsplash/rparmly

Vanessa Büchel / trad. Vanessa Büchel

Alors que certaines compagnies aériennes brillent par leur service de qualité, d'autres ne convainquent guère et mettent les voyageurs en rogne. Afin que vous puissiez veiller à choisir la bonne compagnie aérienne lors de votre prochaine réservation, le portail de défense des droits des passagers aériens AirHelp a établi un classement des meilleures compagnies aériennes. En tête de liste, on trouve une compagnie européenne et non plus Qatar Airways, vainqueur l'année dernière.

Mais ce qui est encore plus important, c'est de savoir quelles sont les compagnies aériennes dont il vaut mieux se méfier, car un voyage avec elles pourrait être source de frustration.

20'000 évaluations de passagers de 54 pays

L'évaluation a pris en compte la ponctualité, la satisfaction des clients et la gestion des indemnisations. Sur cet avant-dernier point, le personnel de bord, l'offre de restauration, le confort dans l'avion et la propreté de l'appareil ont notamment été évalués.

Pour la satisfaction des clients, des passagers de 54 pays ont été interrogés, ce qui a donné lieu à environ 20 000 déclarations. AirHelp a pris en compte 109 compagnies aériennes et des données couvrant la période du 1er janvier au 31 octobre 2024. Les compagnies aériennes ont été sélectionnées à partir d'une liste de 800 compagnies aériennes, les plus grandes étant choisies en fonction du nombre de passagers et de leur popularité. Au final, il en résulte ce que l'on appelle le score AirHelp qui a été déterminant pour l’établissement de ce classement.

Voici les 10 pires compagnies aériennes : Tunisair

Score AirHelp : 3,63

Ponctualité : 4,7

Avis des clients : 6

Traitement des réclamations : 0,2

Buzz

Score AirHelp : 4,45

Ponctualité : 6,2

Avis des clients : 7,1

Traitement des demandes : 0,1

Nouvelair

Score AirHelp : 4,48

Ponctualité : 5,8

Avis des clients : 7,5

Traitement des demandes : 0,1

Bulgaria Air

Score AirHelp : 4,59

Ponctualité : 6,2

Avis des clients : 7,2

Traitement des demandes : 0,4

El Al Israel Airlines

AirHelpScore : 4,6

Ponctualité : 5,7

Avis des clients : 8

Traitement des demandes : 0,1

Pegasus Airlines

AirHelp-Score : 4,73

Ponctualité : 6,7

Avis des clients : 7,3

Traitement des demandes : 0,2

IndiGo

Score AirHelp : 4,8

Ponctualité : 6,6

Avis des clients : 7,5

Traitement des demandes : 0,3

TAROM

AirHelp-Score : 4,82

Ponctualité : 6,9

Avis des clients : 7,6

Traitement des demandes : 0

Air Mauritius

Score AirHelp : 4,84

Ponctualité : 6,7

Avis des clients : 7,6

Traitement des demandes : 0,2

SKY express

Score AirHelp : 4,86

Ponctualité : 6,9

Avis des clients : 7,6

Traitement des demandes : 0,1 Montre plus