Une nouvelle arnaque est en plein essor sur les réseaux sociaux. Des publicités venant prétendument de La Poste proposent aux internautes d'acheter des soi-disant colis perdus à des prix défiant toute concurrence. Comme toutes les escroqueries, l'offre est bien trop belle pour être vraie.

Des colis perdus de la Poste que vous pouvez racheter à petit prix... Cela semble trop beau pour être vrai, n'est-ce pas ?



C'est effectivement le cas ! E-cop François vous explique le fonctionnement de cette arnaque dans la vidéo ci-dessous 🔽. pic.twitter.com/3LuWtb7wYU — Police vaudoise (@Policevaudoise) February 7, 2024

Quand «Swiss Post» vend des colis perdus à 1.95 frs, les amateurs de surprises peuvent facilement se laisser tenter. Les offres de ce type «pullulent sur les réseaux sociaux», avertit la police vaudoise.

Le procédé est simple: les internautes alléchés cliquent alors sur un lien et se retrouvent sur un site qui ressemble à s'y méprendre à celui de La Poste. Mais déjà à ce stade, souligne l'agent spécialisé dans les réseaux sociaux «E-cop François», l'embrouille est repérable. En vérifiant l'url du site, on s'aperçoit qu'il ne ressemble en rien à celui du site officiel du géant jaune.

Plus loin, le site propose un petit jeu: tous ceux qui y participent «gagnent», évidemment, le droit de participer à l'«action» de La Poste. E-cop François poursuit: «Par la suite, pour obtenir le prix, il faut remplir un formulaire avec toutes nos informations privées, puis donner nos coordonnées bancaires» pour valider le petit montant du «colis perdu».

Toutes ces opérations visent à vider le contenu de la carte de crédit des participants un peu trop crédules. Il s'agit de phishing, une technique de plus en plus répandue, qui peut prendre des formes diverses afin de soutirer de l'argent à des victimes en usurpant leur identité.

Une occasion pour la police de rappeler les comportements à adopter pour éviter de se faire piéger: toujours se méfier des actions trop belles ou des opportunités incroyables (justement, il ne faut pas y croire), toujours vérifier l'url des sites sur lesquels on est dirigé et ne jamais entrer ses coordonnées bancaires sur des sites dont on n'est pas sûr de l'authenticité.