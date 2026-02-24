La police new-yorkaise a ouvert une enquête sur une attaque de boules de neige contre ses agents. Les policiers avaient été appelés lundi dans le Washington Square Park, dans le quartier de Manhattan, pour une grande bataille de boules de neige et avaient eux-mêmes été pris sous le feu.

Un véhicule de la police new-yorkaise se fraie un chemin à travers la tempête hivernale. Archivbild: IMAGO/Depositphotos

DPA, Rédaction blue News dpa

Pas le temps ? blue News résume pour toi Lors d'une bataille de boules de neige dans le Washington Square Park de Manhattan, des officiers de police en uniforme ont été bombardés de boules de neige.

Plusieurs policiers auraient été touchés au visage par des boules de neige. Ils ont été transportés dans un hôpital proche.

La police new-yorkaise enquête désormais sur les agresseurs. Montre plus

Des enregistrements vidéo ont montré deux agents en uniforme se promenant dans le parc et recevant des boules de neige de tous les côtés. Les policiers, de plus en plus frustrés, ont poussé au moins deux personnes à terre. A un moment donné, on a vu une personne courir derrière un policier et lui écraser de la neige sur la tête. Selon le New York Post, des voitures et des personnes non concernées auraient également été visées.

‘UNACCEPTABLE’: Agitators pelted NYPD officers with snowballs as police responded to reports of a disorderly group in Washington Square Park.



Several officers were taken to the hospital with facial lacerations.



NYPD Commissioner Jessica Tisch said an investigation is now… pic.twitter.com/HU40wRyBXv — Fox News (@FoxNews) February 24, 2026

Les autorités policières ont annoncé mardi que plusieurs policiers avaient été touchés au visage par des boules de neige. Ils ont été transportés dans un hôpital proche. Aucune précision n'a été donnée sur les blessures subies. Aucune arrestation n'a été effectuée dans l'immédiat. La commissaire de police Jessica Tisch a qualifié les attaques de boules de neige de criminelles. Sur X, elle a écrit: «Je veux dire très clairement que le comportement affiché est scandaleux et punissable».

I’ve seen the videos of kids throwing snowballs at NYPD officers in Washington Square Park.



Officers, like all city workers, have been out in a historic blizzard, keeping New Yorkers safe and cars moving.



Treat them with respect. If anyone’s catching a snowball, it’s me. — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) February 24, 2026

Plusieurs politiciens new-yorkais ont également condamné les attaques. Les critiques du nouveau maire Zohran Mamdani ont vu dans cette attaque la preuve que le respect pour la police avait diminué sous son mandat. Mardi, Mamdani a appelé sur la plateforme X au respect des policiers. Ceux-ci assurent la sécurité des citadins face à une tempête de neige, a-t-il fait savoir.

Notice sur l'intelligence artificielle: cet article a été traduit de l'Allemand à l'aide de l'IA et adapté par notre rédaction.