Un jeune homme muni d'un fusil et d'un bidon d'essence a été abattu dimanche par les forces de l'ordre après s'être introduit tôt dimanche dans l'enceinte de la résidence de Donald Trump en Floride. Le président américain se trouvait à Washington au moment des faits.

Le milliardaire républicain passe régulièrement ses fins de semaine à Mar-a-Lago, en Floride. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Ces derniers se sont déroulés vers 01h30 du matin dimanche à Mar-a-Lago, où le milliardaire républicain passe régulièrement ses fins de semaine. Un homme armé et équipé d'un bidon d'essence a été repéré à l'intérieur du périmètre sécurisé et a été abattu à l'issue d'une confrontation avec les forces de l'ordre, ont annoncé les autorités.

«Les seuls mots que nous lui avons adressés ont été: 'Lâchez ce que vous portez', c'est-à-dire le bidon d'essence et le fusil», a déclaré le shérif du comté de Palm Beach, Ric Bradshaw. «A ce moment-là, il a posé le bidon d'essence et a levé le fusil en position de tir» et c'est «là» qu'un policier du comté de Palm Beach et des agents du Secret Service «ont fait feu et neutralisé la menace».

Le suspect «est décédé sur place», a indiqué le shérif. Aucun agent n'a été blessé.

Croquis de parcours de golf

Selon M. Bradshaw, il s'agit d'un homme de 21 ans nommé Austin Tucker Martin, originaire de Cameron, une petite ville de Caroline du Nord, à plus de 1100 km de Mar-a-Lago.

D'après la presse américaine, il aimait publier sur les réseaux sociaux des croquis représentant des parcours de golf et sa famille avait signalé sa disparition la veille. Les forces de l'ordre ont montré lors de la conférence de presse une image du fusil saisi.

«Au milieu de la nuit, alors que la plupart des Américains dormaient, le Secret Service a agi rapidement et fermement pour neutraliser un fou [...] qui s'est introduit dans la résidence du président Trump», a souligné la porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, dans un message sur le réseau social X.

Aucune personnalité sous la protection du Secret Service, le service en charge de la sécurité des hautes personnalités, ne se trouvait dans la propriété du président américain au moment des faits, a précisé cet organe.

Violence politique

Donald Trump a été l'objet de deux tentatives d'assassinat lors de la dernière campagne présidentielle. En juillet 2024, il avait été visé par un tir et touché à l'oreille lors d'une réunion électorale en Pennsylvanie, durant laquelle un spectateur a été tué. Le tireur avait été abattu par les forces de l'ordre.

Les images de Donald Trump, du sang coulant sur le visage et le poing levé, avaient fait le tour du monde et l'événement avait été considéré comme un moment clé de la campagne présidentielle.

Deux mois plus tard, le républicain avait été visé par une autre tentative d'assassinat sur un parcours de golf en Floride. Son auteur, Ryan Routh, a été condamné au début février à la prison à perpétuité.

Le Secret Service avait été très critiqué dans ces deux affaires. En juillet 2025, un rapport parlementaire avait dénoncé des erreurs «inexcusables» commises par le service de protection.

Ce nouvel incident s'inscrit par ailleurs dans une série d'épisodes récents de violence politique ayant visé des républicains comme des démocrates.

L'assassinat de l'influenceur conservateur Charlie Kirk, ainsi que ceux d'une élue démocrate et de son époux, ont ainsi ravivé les profondes fractures politiques américaines.

Les Etats-Unis comptent davantage d'armes à feu individuelles que d'habitants: un adulte sur trois possède au moins une arme et un adulte sur deux vit dans un foyer où se trouve une arme.