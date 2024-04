Ces derniers jours, il y a de nouveau eu beaucoup de sable du Sahara dans l'air. Cela a fait ressurgir plusieurs théories du complot. Le phénomène naturel n'est plus d'actualité ce mardi avec l'arrivée des pluies sur l'ensemble de la Suisse. Les thèses conspirationnistes, elles, continuent de circuler sur les réseaux...

La poussière du Sahara couvre le ciel au-dessus des montagnes par fort vent, photographiée le samedi 30 mars 2024 à St. Margrethenberg. (KEYSTONEGian Ehrenzeller) KEYSTONE

red/Trad Valérie Passello

Les particules de poussière du désert du Sahara se répandent dans le monde entier au gré des vents, colorant le ciel en rouge-orange et brouillant la visibilité. Elles se déposent sur les maisons et les plantes, recouvrent les vêtements et les toits des voitures.

Ce phénomène naturel a également été observé pendant plusieurs jours en Suisse. Une forte concentration a pu être observée dès lundi midi, selon le service météorologique Meteonews.

Il n'en fallait pas davantage pour réveiller les complotistes. Par exemple, une vidéo circule sur TikTok et son message a de quoi déranger: «Ce n'est pas du sable !», y est-il affirmé.

Les diffuseurs de la vidéo supposent que les dépôts de sable ne sont pas des produits naturels du désert. Le clip montre un homme en train de gratter de la poussière du Sahara sur une voiture. Il utilise un aimant pour démontrer que la poussière réagit et est attirée par l'objet: un vrai régal pour les théoriciens du complot.

Le «coup de l'aimant» n'est pas nouveau dans les sphères complotistes. On s'en souvient: durant la pandémie de Covid, une fake news prétendant que le vaccin nous rendait «magnétiques» avait largement circulé.

De la «poussière chimique»

Or, le phénomène météorologique récent ouvre aussi la porte aux plus folles théories sur les réseaux. Il ne s'agirait pas de poussière du Sahara, mais de «poussière chimique», selon les commentaires des théoriciens de la conspiration. Ces derniers établissent des liens avec ce que l'on appelle des «pistes chimiques».

Les personnes qui gravitent dans les cercles conspirationnistes sont convaincues que des traînées de vapeur spéciales dans le ciel sont utilisées pour distribuer du poison dans le monde.

Particules de fer

L'explication est pourtant beaucoup plus simple et plus scientifique: la poussière du Sahara contient des particules de fer, qui sont magnétiques et réagissent donc à la présence d'un aimant. Rien de plus et rien de moins.

Selon MétéoSuisse, les météorologues suisses mesurent chaque année entre 10 et 35 épisodes de poussière saharienne. La plupart d'entre eux se produisent au printemps et en automne et les gens, pour la plupart, ne les remarquent pas car les quantités sont limitées.

À partir de ce mardi, la poussière saharienne ne sera plus un problème pour le pays. Les particules de poussière dans l'air disparaîtront avec la pluie et le front froid.