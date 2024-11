La route principale reliant Sierre à Zinal (VS) rouvrira dans son intégralité mercredi en fin de journée. Les travaux sur le tronçon Niouc-Vissoie, fermé en raison d'un éboulement en début de semaine dernière, touchent à leur fin. Pour l'heure, une déviation est toujours en place via Chalais et Vercorin.

Quelque 30 mètres cubes de falaise se sont effondrés à la sortie du tunnel du Pontis, sur la route du Val d'Anniviers. ATS

«Les travaux de sécurisation de la falaise sont terminés, nous menons actuellement des travaux de déblaiement», a indiqué mardi le chef du service valaisan de la mobilité, Vincent Pellissier, à Keystone-ATS. Ces travaux devraient s'achever mercredi dans l'après-midi, à la suite de quoi la circulation pourra reprendre.

La chute de pierres s'était produite à la sortie du tunnel du Pontis. Quelque 30 mètres cubes de rochers se sont effondrés sur une quarantaine de mètres, a précisé M. Pellissier. Le morceau de falaise qui s'est effondré était connu pour son instabilité.

mabr, ats