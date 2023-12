La Suisse n'a pas eu autant d'hospitalisations depuis Omicron

Le coronavirus domine la situation générale des infections en Suisse. Le pic de la vague pourrait certes être dépassé, mais les hospitalisations ont atteint un nouveau record.

Fin novembre, le nombre d'hospitalisations dues au Sras-CoV-2 a atteint un niveau record. Sda

Le coronavirus domine sans conteste la situation générale des infections en Suisse. Il est suivi par les rhinovirus et les virus de la grippe. Selon les données relatives aux eaux usées, le pic de la vague actuelle de Covid à Zurich pourrait toutefois déjà être dépassé.

Les chiffres restent toutefois très élevés. Dans la région de Berne, Saint-Gall et Genève, les valeurs continuent d'augmenter. Dans les hôpitaux, qui ressentent toujours les vagues avec un certain retard, on observe toujours une tendance à la hausse.

Selon le «Tages-Anzeiger», il y a actuellement autant d'hospitalisés Covid que depuis la vague Omicron de mars 2022.

L'OFSP observe une «tendance à la hausse»

Par rapport aux deux semaines précédentes, on constate actuellement une «tendance à la hausse des consultations ambulatoires dues à une infection respiratoire aiguë», annonce l'OFSP.

Le taux de consultation pour les maladies pseudo-grippales est en hausse par rapport aux deux semaines précédentes. Patrick Pleul/Image centrale/dpa

Dans ces cas, «le SRAS-CoV-2 est actuellement le plus souvent détecté», suivi par les rhinovirus et d'autres virus respiratoires. Les déclarations obligatoires en laboratoire pour la grippe sont encore à un niveau bas, mais sont en nette augmentation.

Actuellement 633 cas Covid hospitalisés

Fin novembre, plus de 43 % de tous les virus respiratoires étaient dus au Sras-Cov-2. Le nombre d'hospitalisations dues au Covid-19 s'élève actuellement à 633 personnes. À l'heure actuelle, 18 hôpitaux communiquent des données afin de surveiller l'évolution des maladies graves.

Parmi eux se trouvent les plus grands hôpitaux de Suisse - l'Hôpital de l'Île à Berne, les Hôpitaux universitaires de Genève et l'Hôpital universitaire de Zurich.