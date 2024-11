Les îles ornithologiques du Fanel, à l’extrémité nord du lac de Neuchâtel, vont être remodelées. Le principe du projet consiste, par étalement des matériaux, à les abaisser et à les réunir en une seule grande île à cheval sur la frontière entre Neuchâtel et Berne.

Vue aérienne des îles du Fanel, à gauche de l’image, dans leur état avant les travaux de réaménagement. ATS

ATS

Des bancs de sable et de graviers affleurants, favorables aux oiseaux et aux milieux marécageux pionniers, seront ainsi créés, a indiqué l’Association de la Grande Cariçaie (AGC). Grâce aux vagues et aux courants, ces milieux devraient rester dynamiques et favorables à de nombreuses espèces prioritaires.

Le projet a obtenu les autorisations de construire nécessaires. Sa réalisation, devisée à 650'000 francs, sera couverte financièrement par la Confédération, les cantons de Neuchâtel et de Berne ainsi que par quatre associations ornithologiques. Les travaux interviendront entre fin novembre 2024 et février 2025.

Pour mémoire, les îles ornithologiques du Fanel ont été aménagées en 1960 à l’extrémité nord du lac de Neuchâtel, dans l’un des meilleurs sites pour l’observation des oiseaux en Suisse, rappelle le communiqué. Avec le temps, elles ont perdu une partie de leur intérêt pour les oiseaux.

lp, ats