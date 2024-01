L'appartement le plus cher de Dubaï a trouvé preneur

Un luxueux appartement, dont la construction doit s'achever en 2027, a été vendu à Dubaï. Perché au sommet d'une tour de 71 étages, son prix a de quoi donner le vertige: il s'agit officiellement du plus cher jamais vendu dans la ville des Émirats arabes unis.

Un appartement vendu pour la somme record de 110 millions d'euros à Dubaï Un luxueux penthouse perché au sommet d'une tour de 71 étages dominant Dubaï est à vendre pour un montant record. 16.01.2024

Le plus cher de Dubaï, mais aussi le troisième plus coûteux au niveau mondial: le penthouse (ndlr: appartement de luxe construit sur le toit-terrasse d'un immeuble) de la Tour Como vient d'être vendu sur plans. Sa construction doit s'achever en 2027, selon le promoteur Provident estate.

Tour du propriétaire en chiffres 5 chambres

Une surface totale de 2039 m 2

1 piscine panoramique à 360°

Prix: 117 millions de francs (136 millions de dollars)

Au 71ème étage de la future Tour Como Montre plus

Ses futurs propriétaires bénéficieront d'un ascenseur privé et jouiront notamment de cinq chambres à coucher, d'un toit-terrasse paysagé et d'une méga-piscine à 360°, qui leur offrira le loisir de faire trempette en admirant la vue sur Palm Jumeirah et ses résidences de luxe.

«Un moment historique»

«La vente du penthouse de Como Residences marque un moment historique dans le paysage immobilier de Dubaï, consolidant sa place en tant que symbole durable de l'opulence pour les générations futures», relève Sam Horani, le partenaire associé de Provident estate, qui a conclu la transaction.

À ce jour, les deux autres penthouses les plus chers du monde se trouvent à Monaco (Tour Odéon/ 378 millions de francs) et à Londres (One Hyde Park/ 203 millions de francs).