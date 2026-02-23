La police confirme la nouvelle, anticipée par la RSI, d'un grave accident survenu sur une aire de repos de Lavorgo sur l'autoroute A2 dimanche en fin de soirée, en précisant que le conducteur d'une voiture immatriculée au Tessin a perdu la vie.

Image d'archive. KEYSTONE

Paolo Beretta Paolo Beretta

Dans une note, la police précise que la victime est un Suisse de 38 ans domicilié dans la région de Lugano.

L'automobiliste circulait sur l'A2 en direction du sud vers 22 heures lorsque, selon une première reconstitution, et pour des raisons que l'enquête de police devra établir, il est arrivé sur l'aire de repos et a percuté l'arrière d'un camion, qui était régulièrement stationné.

La violente collision a également endommagé un second poids lourd, stationné à côté du premier.

Les agents de la police cantonale, les pompiers de Biasca et le Tre Valli Soccorso (Service de secours des trois vallées) se sont rendus sur les lieux, mais n'ont pu que constater le décès de l'homme de 38 ans.

Le Care Team a été appelé pour apporter un soutien psychologique, notamment au conducteur lituanien du poids lourd immatriculé en Lituanie, sous lequel la voiture de l'homme de 38 ans s'est retrouvée.

Le chauffeur du camion, âgé de 48 ans, est indemne.