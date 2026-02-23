  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Un mort Tragique accident au Tessin: une voiture percute un camion sur une aire de service

Paolo Beretta

23.2.2026

La police confirme la nouvelle, anticipée par la RSI, d'un grave accident survenu sur une aire de repos de Lavorgo sur l'autoroute A2 dimanche en fin de soirée, en précisant que le conducteur d'une voiture immatriculée au Tessin a perdu la vie.

Image d'archive.
Image d'archive.
KEYSTONE

Paolo Beretta

23.02.2026, 07:33

23.02.2026, 08:49

Dans une note, la police précise que la victime est un Suisse de 38 ans domicilié dans la région de Lugano.

L'automobiliste circulait sur l'A2 en direction du sud vers 22 heures lorsque, selon une première reconstitution, et pour des raisons que l'enquête de police devra établir, il est arrivé sur l'aire de repos et a percuté l'arrière d'un camion, qui était régulièrement stationné.

La violente collision a également endommagé un second poids lourd, stationné à côté du premier.

Les agents de la police cantonale, les pompiers de Biasca et le Tre Valli Soccorso (Service de secours des trois vallées) se sont rendus sur les lieux, mais n'ont pu que constater le décès de l'homme de 38 ans.

Le Care Team a été appelé pour apporter un soutien psychologique, notamment au conducteur lituanien du poids lourd immatriculé en Lituanie, sous lequel la voiture de l'homme de 38 ans s'est retrouvée.

Le chauffeur du camion, âgé de 48 ans, est indemne.

Les plus lus

Escalade de la violence: le Mexique à feu et à sang !
Une «priorité absolue» qui fait froid dans le dos
«Je me suis aidée comme j'ai pu, avec des médicaments et aussi beaucoup d'alcool»
Nicolas Sarkozy tente un coup de poker
Les travailleurs frontaliers sont toujours plus nombreux
Les Moretti ne disposaient d’aucun fonds lors de la reprise du Constellation