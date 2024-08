Le bouleversant secret derrière la photo de la quiche

Alain-Fabien Delon a rendu un dernier hommage à son père Alain Delon. Le benjamin de la fratrie Delon a partagé une série de clichés sur Instagram dont un où son père mange une part de quiche.

Alain-Fabien Delon a rendu un dernier hommage à son père Alain Delon, décédé à l'âge de 88 ans début août dans sa résidence de Douchy.

Le benjamin de la fratrie Delon a partagé une série de clichés sur son compte Instagram mercredi 28 août (24) et notamment un où le défunt acteur est attablé autour d'une quiche.

« Baisser de Rideau, belle nuit éternelle, je sais que là-haut tu les as retrouvés, et que tu y es bien. Tu me manques tant. Je t'aime Papa. Alf », a légendé Alain-Fabien Delon, tendrement surnommé comme le personnage pour enfants dans sa famille.

Si cette photo peut sembler anecdotique, elle cache une histoire plus bouleversante. Selon Paris Match, le comédien ne mangeait plus rien de solide à cause de sa maladie. « Le plus souvent, il avale sans envie des boîtes de liquide protéiné, sauf au printemps dernier où Loup, sa petite-fille, prépare une quiche dont il grignotera un morceau », avait rapporté le média.

Cependant, il a fait une entorse pour goûter la quiche qui a été préparée par sa petite-fille Loup, dont le père est Anthony Delon.

En commentaire, Anthony Delon a mentionné « la dernière », en parlant de la dernière photo du carrousel, avec trois émojis cœur. Rosalie van Breemen, la mère d'Anouchka et Alain-Fabien Delon, a également commenté la publication en écrivant simplement « la quiche ».

Alain Delon a été enterré le 24 août dernier dans sa résidence de Douchy lors d'une cérémonie en toute intimité.

