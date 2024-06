Après une période de séparation, ou une dispute, le «hooverer» tente de revenir dans la vie de son ancien ou de son ancienne partenaire avec des gestes d’attention, des excuses, des cadeaux et des promesses de changement. Ainsi, ils souhaitent jouer sur les sentiments de l’autre en suscitant de la compassion et de la culpabilité. Cela crée alors une illusion de changement et de réconciliation. En dernier recours, ils adoptent une attitude désespérée, affirmant qu'ils ne peuvent pas vivre sans l’autre ou qu'ils traversent une crise majeure. Mais une fois pardonnée, la personne narcissique reprend ses comportements toxiques. Ainsi, la «victime» se retrouve «aspirée» dans cette dynamique toxique, et a l'impression de ne plus pouvoir en sortir.