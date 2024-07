Actif pendant 36 jours, le cyclone tropical Freddy, qui a provoqué d'énormes pertes humaines et économiques entre février et mars 2023, est devenu officiellement mardi le cyclone le plus long jamais enregistré, a indiqué l'Organisation météorologique mondiale (OMM).

Des personnes pataugent dans les eaux de crue après le passage du cyclone tropical Freddy à Phalombe, dans le sud du Malawi, le 18 mars 2023. KEYSTONE

ATS

Un comité international d'experts de l'OMM a validé «la durée de 36,0 jours avec le statut de tempête tropicale ou supérieur, comme le nouveau record mondial de la plus longue durée de cyclone tropical» pour Freddy, explique un communiqué de l'agence onusienne.

Freddy détrône ainsi John qui est né dans le nord Pacifique en 1994 et qui a conservé un statut de tempête tropicale ou plus pendant 714 heures, 29,75 jours, souligne l'OMM.

John reste en revanche la tempête tropicale ayant couvert la plus longue distance jamais enregistrée avec 13'159 kilomètres quand Freddy a couvert une distance de seulement 12'785 kilomètres.

L'OMM ne fait pas de lien direct entre la longévité exceptionnelle de Freddy et le changement climatique provoqué par l'activité humaine.

Mais sur sa page consacrée aux cyclones tropicaux, l'OMM souligne que «le changement climatique est lié non seulement à une probabilité accrue d'ouragans majeurs, mais aussi à une augmentation directe de leur pouvoir destructeur».

ATS