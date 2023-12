Le Liechtenstein pleure l’un de ses princes

La famille princière du Liechtenstein est en deuil car le prince Constantin est décédé subitement mardi. Le plus jeune fils du prince Hans-Adam II avait 51 ans.

Le prince Constantin laisse derrière lui son épouse, la princesse Marie du Liechtenstein. ats

Le prince Constantin laisse derrière lui son épouse, la princesse Marie du Liechtenstein ainsi que ses trois enfants, les princes Moritz et Benedikt, et la princesse Georgina. Les causes de son décès ne sont pas encore connues à l’heure actuelle.

Le prince Constantin se trouvait à la septième place dans l'ordre de succession au trône. Il a vu le jour le 15 mars 1972 à Saint-Gall. En 1991, il a terminé son baccalauréat au Liechtenstein avant de faire des études de droit à Salzbourg en Autriche.

Une minute de silence

Ces onze dernières années, le prince Constantin a été le directeur général et le président du conseil d'administration de la fondation princière du Liechtenstein qui détient presque toute la fortune de la famille régnante. De plus, cette dernière possède aussi un musée, la cave de la cour de Vaduz ainsi que divers biens immobiliers.

Les députés du parlement du Liechtenstein ont observé ce mercredi une minute de silence en mémoire du prince.