C'est sans doute l'un des paris gastronomiques les plus audacieux de 2025, et il sera pris dès le début de l'année. Le chef Jean Imbert ouvrira une table en haut du Mont-Saint-Michel, sous l'égide de la manufacture Mauviel.

Jean Imbert s'empare du Mont-Saint-Michel pour ouvrir une table gastronomique. Ilya Shimanskiy / Getty Images

ETX Studio Relax

En dehors de l'Ile-de-France, c'est le monument le plus visité en France. Retrouvant rapidement son aura à la suite de la crise sanitaire, le Mont-Saint-Michel est visité par quelque trois millions de touristes chaque année. Durant les ponts du mois de mai ou les mois de juillet et août, sa fréquentation peut grimper au-delà des 30.000 touristes rien que sur une journée. Concrétisation de ces lieux phénomènes qui concentrent les masses touristiques, il n'en demeure pas moins cet emblème tricolore qui fait rêver le monde entier.

Alors, l'imaginer comme autant un lieu d'histoires que de gastronomie, le contrat est grandiose. C'est le challenge que s'est lancé le chef Jean Imbert, qui a annoncé via les réseaux sociaux prévoir l'ouverture d'une table le 16 janvier prochain en haut du Mont-Saint-Michel. Un projet qui n'est pas indépendant puisqu'il s'agit d'une collaboration avec la célèbre marque Mauviel dont casseroles et sauteuses en cuivre sont utilisées par une constellation de chefs.

Il n'y a toutefois pas de hasard. Car si la mythique griffe a confié les clés du restaurant Logis Sainte Catherine à Jean Imbert, c'est non seulement parce qu'elle-même puise ses racines en Normandie et noue un lien étroit avec le Mont-Saint-Michel depuis sa création en 1830, mais aussi parce que ce n'est un secret pour personne si Jean Imbert est attaché à ses origines bretonnes.







Si ce projet peut être perçu comme une réconciliation de la rivalité amicale entre la Normandie et la Bretagne, il engagera surtout le Mont à devenir une destination gastronomique, alors que la qualité culinaire de ses points de restauration est souvent sujette à discussion. Rappelons tout de même que le Mont-Saint-Michel constitue l'écrin de la célèbre auberge de La Mère Poulard, dont la confection des omelettes généreusement soufflées est une attraction touristique depuis des décennies!

Le pari de Jean Imbert et de la manufacture de Villedieu-les-Poêles (cela ne s'invente pas pour une marque qui confectionne des casseroles!) est audacieux. Rares sont les monuments touristiques a abrité une table gastronomique en France, à l'exception de la tour Eiffel et de son deuxième étage où trône le restaurant étoilé de Frédéric Anton. Avant ce dernier, c'est Alain Ducasse qui a envisagé la Dame de fer comme un lieu de gastronomie avec sa célèbre table le Jules Verne. Transformer les repères culturels en adresses gastronomiques, sinon en bonnes tables, est devenu l'une des marques de fabrique du chef le plus étoilé du monde. Cette gamme de restaurants dispose d'ailleurs d'un département dédié, intitulé Musiam, au sein de son groupe. Avec le groupe hôtelier Les Airelles, Alain Ducasse a aussi fait du Château de Versailles une sérieuse adresse gastronomique, incarnée par le restaurant du Grand Contrôle.