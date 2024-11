Le Musée historique de Vevey (VD) consacre dès mardi sa nouvelle exposition temporaire à l'artiste régional Alfred Béguin (1834-1906), connu principalement pour ses peintures murales réalisées à la fin du XIXe siècle. Peintes sur les façades de certaines maisons de son village natal de Saint-Légier, elles représentent le plus souvent des scènes de vie.

Alfred Béguin (1834-1906) est principalement connu pour ses peintures murales réalisées à la fin du XIXe siècle. ATS

L'artiste a aussi exécuté un décor dans une annexe du «Point du Jour», une villa veveysanne aujourd'hui disparue. Il a également réalisé de nombreuses œuvres sur papier, restées ignorées du public car conservées presque exclusivement dans des collections privées, indiquent les responsables du musée dans un communiqué.

Une septantaine d'huiles, dessins et aquarelles, ainsi que des photographies, cartes postales et documents d'archives – provenant de collections privées, des Archives de Blonay – St-Légier, des Archives de Vevey et du Musée historique de Vevey – sont à découvrir avec cette exposition intitulée «Le Béguin pour Alfred, 'Graffeur' d'un autre temps». A voir jusqu'au 11 mai 2025.

sj, ats