Le Premier ministre britannique Keir Starmer est sous le feu des critiques. Pour éteindre l'incendie, il a décidé de rembourser des billets envoyés pour qu'il assiste aux concerts de Taylor Swift à Wembley.

Keir Starmer a eu la chance d'être invité au concert de Taylor Swift quand elle est passée à Londres avec l'Era Tour. Oui, mais la chance pourrait bien se transformer en mini scandale!

Le Premier ministre britannique avait reçu des billets pour lui et sa famille, envoyés par la maison de disque de la star, Universal Music et la Football Association. Il n'avait pas boudé son plaisir d'assister à cet événement à Wembley, en août, pas plus qu'à celui d'avoir la possibilité de bavarder dix minutes avec la star et sa mère. Or, alors que le premier ministre britannique passe plus ou moins douloureusement le cap des 100 jours de son gouvernement, voilà que surgit une polémique sur ces billets.

Keir Starmer a reçu au total 10 billets gratuits. Quatre par le label de l'artiste et deux donnés par la Football Association depuis son élection. Au total, c'est 3.400 livres sterling que Keir Starmer a repayés. Ceux que la Premier League lui avaient offerts avant son entrée au 10 Downing Street, lorsqu'il était député, d'une valeur de 4.000 livres sterling n'ont pas été remboursés. Cela n'a pas suffi à couper court à la polémique.

Certains critiques prétendent, en effet, que les billets auraient été offerts en «remerciement» de l'escorte policière qui a accompagné la star, Taylor Swift ayant été entourée par un convoi de motos pour la protéger sur le chemin du stade de Londres. Les services de Downing Street ont « rejeté cette idée», indiquant à la BBC: «C'est en fin de compte à la police de prendre des décisions opérationnelles par rapport à ces grands événements».

Or, cet arrangement aurait été pris malgré les réserves initiales de la police. La chaîne britannique, qui aurait recueilli le témoignage de « deux sources gouvernementales», ajoute que « des membres importants de l'équipe de Sir Keir avaient été en contact avec la direction de la chanteuse au sujet de ses dispositions de sécurité». Ce à quoi, il a été répondu qu'il est « normal que le gouvernement ait des discussions et un dialogue sur les dispositions relatives aux événements majeurs pour garantir qu'ils se déroulent en toute sécurité et sans heurt», surtout depuis l'attentat de Manchester qui avait endeuillé le concert d'Ariana Grande en 2017.

Un porte-parole de la police métropolitaine a aussi balayé ces critiques. Il déclaré qu'elle était «opérationnellement indépendante».

Rappelons que la question de la sécurité des concerts de Taylor Swift était particulièrement sensible, ses show londoniens d'août 2024 se déroulant tout de suite après l'annulation de ceux de Vienne, où avait été découvert le plan d'un complot terroriste. En outre, des émeutes avaient violemment secoué de nombreuses villes anglaises après l'attaque au couteau de Southport sur une école de danse qui donnait un cours dédié à Taylor Swift.

Keir Starmer n'est pas le seul politicien à avoir profité des largesses d'Universal ou de la Football Association: les billets offerts ont été nombreux. Mais ses opposants lui reprochent d'avoir reçu d'autres cadeaux, quand il était député et depuis qu'il est premier ministre. Le travailliste aurait reçu 127.278 euros de cadeaux depuis décembre 2019... oubliant que Boris Johnson a profité des largesses d'un donateur de son parti de droite, les Tories, qui lui a offert la rénovation de sa résidence personnelle, pour une valeur de 134.000 euros. Les cadeaux reçus par l'ancien Premier ministre britannique depuis 2019 n'ont pas été passés au crible, mais les scandales qui ont émaillé son passage au 10 Downing Street ont été nombreux et lui ont coûté son poste.

