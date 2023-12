Le prix du café crème s'envole. Dans le canton de Zurich en particulier, les buveurs de café paient beaucoup cette année. Et l'année prochaine, le prix devrait encore augmenter de 5 à 15%.

Le prix moyen d'un café en Suisse flirte avec les 4,50 francs. imago/Westend61

Concrètement, le prix d'un café crème en Suisse a augmenté de 10 centimes, soit près de 3%, pour atteindre la moyenne nationale de 4,49 francs. «Il s'agit de la plus forte hausse de prix de ces dix dernières années», a déclaré Hans-Peter Oettli, président de l'association CafetierSuisse, lors d'une conférence de presse lundi.

Sur dix ans, les Suisses alémaniques paient même 8,7% (36 centimes) de plus. En 2013, le prix moyen d'un café crème était encore de 4,13 francs. Ces chiffres se basent sur une enquête téléphonique menée par CafetierSuisse auprès de 650 cafés, cafétérias, cafés-boulangeries et cafés-bistrots de Suisse alémanique.

En Suisse romande, indiquait le magazine Bilan en 2021, le prix d'un café oscillait entre 3 et 4 francs. Alors que son prix pouvait déjà atteindre les 5 francs en Suisse alématique.

Zurich reste en tête

Une fois de plus, c'est en ville de Zurich que le café crème coûte le plus cher. En 2023, les Zurichois paieront en moyenne 4,78 francs pour une tasse. Ce prix est supérieur de 6,4 % à la moyenne de la Suisse alémanique. Suivent les cantons de Zoug (4,66 francs), Saint-Gall (4,46 francs), Argovie (4,40 francs) et Berne (4,35 francs).

Le café crème le plus cher vient également du canton de Zurich. Avec un prix maximum de 6,50 francs pour une tasse dans la ville de Zurich, la ville de la Limmat est également en tête du classement dans cette catégorie.

Nette hausse des prix en 2024

L'année prochaine, le prix du café devrait encore augmenter de manière significative. L'association s'attend à une augmentation du prix du café crème de 5 à 15%. «De nouvelles hausses de prix ne pourraient donc pas être exclues au vu de la situation économique actuelle», précise Oettli.

La raison en est, entre autres, l'augmentation des frais de personnel et des frais annexes. Parallèlement, CafetierSuisse souligne les grandes différences au sein de la branche. Selon lui, la fixation des prix est une décision de chaque établissement. Le calcul des prix dépend de la situation concurrentielle, du concept et de l'emplacement de l'établissement.

Chaque année, plus de 1000 tasses par habitant!

Les Suisses sont de grands consommateurs de café. Plus de 1000 tasses par habitant sont consommées chaque année. On estime à 9kg de café la consommation annuelle de chaque citoyen helvétique, selon procafe.ch.

Ce goût prononcé pour le café, qui fait des Suisses les troisièmes plus grands consommateurs mondiaux du breuvage après les Allemands et les Norvégiens, résistera-t-il à l'inflation? Affaire à suivre!