«Le sol est devenu fou»: ces énormes trous qui apparaissent soudain

Causées par le changement climatique, les dolines sont de plus en plus nombreuses en Turquie. Un paysan témoigne sur «SRF» des problèmes que lui causent ces énormes trous, qui naissent du jour au lendemain, à la suite d'un effondrement.

Cette photographie aérienne montre l'agriculteur Yigit Aksel marchant autour d'un gouffre géant formé au milieu des champs à Karapinar, dans la province de Konya en Anatolie centrale, le 23 juin 2024. - Les dolines existent depuis des siècles à Konya, une vaste province agricole connue pour être le grenier à blé de la Turquie, mais leur nombre a augmenté ces dernières années en raison de la sécheresse croissante et de la surutilisation des eaux souterraines pour l'irrigation, selon les experts. (Photo Yasin AKGUL / AFP) AFP

Rédaction blue News Valérie Passello

Hier, un champ, aujourd'hui, un gigantesque trou béant. Le phénomène n'est pas nouveau dans les régions où le sol est calcaire, mais il est en augmentation ces dernières années en raison du changement climatique.

Les dolines ont l'art de surprendre leur monde: lorsqu'un sol est gorgé d'eau, on ne distingue rien de spécial. Mais sous nos pieds, le liquide ronge patiemment la roche. Et quand arrive la sécheresse, il ne subsiste qu'une cavité. Alors tout s'effondre et la doline apparaît soudain au grand jour.

Les dolines peuvent mesurer de quelques mètres à quelques centaines de mètres de diamètre. À Karapinar, au centre de la Turquie, elles se sont faites de plus en plus nombreuses ces dernières années, apprend-on dans un reportage de la «SRF».

Le serpent qui se mord la queue

L'agriculteur et éleveur Adem Ekmekçi témoigne: «le sol est devenu fou». Si le phénomène prend de l'ampleur dans cette région, c'est parce que la nappe phréatique s'amenuise inexorablement, à cause de l'agriculture, justement. Les cultivateurs n'ont d'autre choix que d'irriguer leurs champs avec l'eau drainée dans le sol. Et il pleut de moins en moins, alors la nappe ne se renfloue plus et les cultures ont toujours plus soif. C'est le serpent qui se mord la queue.

Résultat: «On ne sait jamais à quel point le sol sous nos pieds est stable», déplore le paysan. Une douzaine de dolines se sont formées sur ses terres et celles de ses voisins ces dix dernières années, confie Adem Ekmekçi à nos confrères alémaniques. Il ajoute qu'il a du mal à recruter du personnel: «les gens ont peur», déplore-t-il.

Le géologue Fetullah Arık confirme que de plus en plus de dolines apparaissent: «Le changement climatique et la sécheresse qui y est associée sont la principale cause des nombreux gouffres, mais aussi les nombreux captages d'eau souterraine, souvent illégaux, dans tout le pays», explique-t-il.

Pour le scientifique, toutefois, «seule une réduction rapide des émissions mondiales de gaz à effet de serre peut ralentir la formation de dolines», conclut le reportage.

Des dolines en Suisse?

D'après la protection suisse contre les dangers naturels, 20% de la surface de notre territoire est situé dans des régions karstiques, donc au-dessus de roches calcaires.

Dans ces régions, il n'est pas rare d'observer des dolines. Dans le Jura, on en a même fait une attraction touristique: le site Myswitzerland propose par exemple la «Randoline», entre Saignelégier et La Gruère, pour observer ces phénomènes géologiques.