Le Valais a levé dimanche matin l'alarme et l'état de situation particulière en cours depuis vendredi soir en raison de la crue du Rhône et de nombreux cours d'eau alpins. La grande partie des personnes évacuées ont pu retrouver leur logement.

Les précipitations tombées depuis jeudi ainsi que la fonte des neiges et la saturation des sols ont provoqué une crue du Rhône et des cours d’eau latéraux en Valais. Ici la Navizence qui se jette dans le Rhône au niveau de Chippis. sda

ATS

«La situation est en cours de stabilisation et la décrue se poursuit», indique dimanche l'organe cantonale de conduite (OCC) qui a décidé de lever l'alarme pour le Rhône et les cours d'eau latéraux. Le Conseil d'Etat a également levé l'état de situation particulière.

Les débits des cours d’eau restent cependant encore élevés, les crues ont fragilisé les berges et des glissements de terrain peuvent survenir localement, précise néanmoins l'OCC. Celui-ci appelle la population à se montrer prudente les prochains jours et «d’éviter de s’approcher du lit des cours d’eau».

Dégâts importants

Plusieurs débordements et des laves torrentielles ont eu lieu le long de cours d’eau latéraux, comme par exemple dans la région de Zermatt, du Val d’Anniviers ou d’Evolène. «Les travaux de rétablissement des infrastructures et du réseau routier sont en cours», note l'OCC.

Contactés dimanche les responsables des zones particulièrement touchées se disent d'abord soulagés qu'il n'y ait pas eu de pertes humaines. Ils soulignent toutefois que les dégâts sont importants.

Au-delà des chiffres, que personne ne peut encore articuler précisément – on évoque de dizaines de millions de francs – il faudra «plusieurs mois pour mener à bien les travaux et revenir à une situation normale».

Conduite d'eau potable détruite

«Actuellement, la situation est catastrophique», indique dimanche à Keystone-ATS David Melly président de la commune d'Anniviers, précisant qu'une dizaine de machines sont actuellement dans la Navizance pour la sécuriser. La rivière qui part de Zinal pour se jeter dans le Rhône au niveau de Chippis a provoqué de nombreux dégâts.

Berges, canalisation et routes en parallèle de la rivière ont été détruites. C'est le cas à Anniviers mais aussi à Evolène dans le Val d'Hérens où c'est la Borgne qui a débordé.

Grâce à des redondances, les deux communes restent alimentées en électricité, sauf dans plusieurs hameaux où des génératrices ont été installées. Et des solutions provisoires seront mises en place pour les égouts et pour alimenter les réseaux d'eau potable, coupés à Zinal et à Evolène.

A Evolène, «la conduite principale d'eau potable a été détruite», relève Patrick Sierro vice-président de la commune et chef de l’état-major communal. Pour l'heure, «nous travaillons avec les pompiers pour tirer des conduites et en utilisant des camions-citernes. Nous avons ouvert des fouilles pour commencer les réparations», ajoute-t-il.

Point sur les mesures urgentes

Pour la suite, Evolène fera le point avec le canton lundi pour déterminer quelles sont les mesures urgentes à entreprendre sur la berge et dans le lit de la rivière. La Borgne a été endiguée «il y a des années».

Dans le Val d'Anniviers, un projet de sécurisation de la Navizance est en cours depuis les événements orageux survenus en 2018. «Certaines des mesures anticipées qui ont déjà pu être réalisées ont confirmé la qualité du projet. Il faut réaliser le tout le plus vite possible», poursuit le président d'Anniviers David Melly.

Depuis samedi soir, Zermatt n'est plus isolée. Les trains circulent à nouveau entre Täsch et la station valaisanne. Entre Viège et Täsch en revanche, la rivière Vispa a «massivement» affecté la ligne. Des bus de remplacement circulent sur la route qui a elle aussi été rouverte samedi soir. «En raison de la capacité limitée du trafic de substitution, les temps d'attente peuvent aujourd'hui être plus longs à Täsch ainsi qu'à Viège», précise la compagnie Matterhorn Gotthard Bahn dimanche sur X.

Aucun dégât sur Vaud

La situation s'est aussi normalisée dans le Chablais vaudois. Aucun dégât matériel ou humain n'a été constaté dans le canton de Vaud. Actuellement, d’importantes quantités de bois sont en train d’être évacuées au niveau du barrage flottant à l’embouchure du Rhône, dans le Lac Léman, a indiqué dimanche la cellule de crise du canton de Vaud, mobilisée depuis vendredi.

zd, ats