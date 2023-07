L'incendie n'était toujours pas sous contrôle mercredi en fin d'après-midi sur les hauts de Bitsch (VS). Le vent attise des foyers et rend la zone dangereuse pour les pompiers au sol, laissant la priorité au travail des hélicoptères.

Un hélicoptère verse de l'eau sur la fumée qui s'échappe de la forêt en feu au-dessus des communes de Bitsch et Ried-Moerel, mardi 18 juillet 2023. KEYSTONE

Les pompiers n'ont finalement pas pu travailler en lisière de forêt pour circonscrire au mieux le sinistre comme cela était prévu. C'était trop dangereux, a indiqué à Keystone-ATS Franz Mayr, de l'état-major de conduite de la commune de Bitsch.

Les six hélicoptères engagés ont déversé leur charge d'eau toute la journée. Une partie d'entre eux poursuivront la lutte durant la nuit jusqu'à 6 heures jeudi matin et une vingtaine des 80 pompiers seront également à pied d'oeuvre.

Retour éclair au domicile

Une cinquantaine de personnes ne peuvent toujours pas retourner à leur domicile. Il s'agit d'habitants ou de vacanciers résidant à Oberried et dans les hameaux de Flesche et Obere-Eichen. Une poignée d'entre eux seront autorisés à se rendre à leur domicile jeudi en fin de journée pour prendre quelques affaires; ils seront accompagnés de la police et de pompiers, précise Franz Mayr.

Une de ces personnes est inquiète pour ses ruchers. Elle veut voir ses abeilles qui pourraient avoir souffert de la fumée, note le porte-parole.

vs, ats