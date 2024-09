Les bouchers tirent à vue sur les chasseurs, qui ripostent

Pas vraiment surprenant et pas général non plu. Reste qu'il y a un catégorie de chasseur qui ne devrait pas avoir le droit de porter une arme.

Naturabelle

Quand ces abus cesseront ils , bientôt il n y aura plus rien a tirer , le laisser faire est condamnable , ça devient catastrophique à qui cela profite ce laisser aller , cherchons bien . ....... et c est vrai que certains tirent à tout va et mal , j ai observe un

sanglier avec la gueule arrachée . je n imagine même pas la souffrance de l animal , les bouchers ont bien raison , bravo ils ne seront pas complices ,c est tout à leurs honneurs