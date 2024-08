Une enquête révèle qu'amour et politique font bon ménage

Les Suisses s'engagent souvent dans une relation avec une personne ayant les mêmes opinions politiques qu'eux, ce qui se remarque particulièrement au sein des partis politiques. Alors que les femmes sont plus attentives à l'appartenance partisane de leur partenaire, les hommes mettent plutôt l'accent sur les valeurs.

L'enquête représentative commandée par l'association alémanique Geschlechtergerechter, dont les résultats ont été publiés samedi soir sur le site internet de la NZZ am Sonntag et à laquelle Keystone-ATS a pu avoir accès, montre que 69% des électeurs de l'UDC et 61% de ceux du PS ont indiqué être en couple avec une personne proche du même parti qu'eux. Lorsque les Suisses et les Suissesses «vont voir ailleurs», c'est le plus souvent dans leur voisinage politique.

L'étude, réalisée par l'institut de recherche Sotomo, indique encore qu'en principe, les partisans des Vert-e-s et de l'UDC sont les moins ouverts en matière de relations avec des personnes ayant des opinions politiques différentes. Les électeurs du Centre sont eux les plus appréciés sur le «marché de l'amour». Ceux du PVL sont les plus ouverts à une liaison ne correspondant pas à leurs convictions politiques.

Caractéristiques à ne pas avoir

Sotomo a également posé des questions sur les valeurs. Il est apparu que les personnes interrogées étaient plus précises sur les caractéristiques que leurs partenaires ne devaient pas avoir que sur celles qu'ils devaient avoir.

Les seuls traits qui sont souvent considérés comme des conditions préalables à une relation sont les faits de manger de la viande et d'être attaché aux traditions. A l'inverse, les caractéristiques telles que féministe, woke ou vegan sont évitées par beaucoup de personnes.

Les données ont été collectées entre le 14 et le 27 mai 2024. Pas moins de 3528 personnes de Suisse romande et alémanique ont participé à l'enquête.

