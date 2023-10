C’est la rumeur de la semaine à propos des JO Paris 2024: l’éventuelle participation des Daft Punk à la cérémonie d’ouverture. Si Le Parisien confirme que le célèbre duo électro, séparé en 2021, a été sollicité, seulement Thomas Jolly, le directeur artistique de l'événement sportif, a donné une précision de taille sur Twitter.

Etre sollicité, cela ne veut pas dire avoir dit oui! Covermedia

Thomas Jolly, le directeur artistique des JO Paris 2024, l’a dit sur France Inter: « Ce serait très heureux qu’ils soient dans cette cérémonie. On ne peut pas ne pas penser aux Daft Punk quand on réfléchit à une exposition internationale de la France.»

De son côté, Le Parisien affirme que le comité d’organisation a rencontré le duo, « il y a plusieurs mois», mais qu'aucune décision n’a été prise. Le dossier serait suivi de près par l’Elysée, tandis que le ministère de la Culture se concentrerait sur la sécurité de l’événement.

Cependant, après son passage à l'antenne de France Inter qui avait ravivé les espoirs, Thomas Jolly a mis un terme à l'emballement.

« Mes propos ont été confus et ont généré beaucoup d’attentes. Je me dois de clarifier: Après avoir échangé sur une possible presence à la cérémonie, la décision du groupe est de ne pas y participer. Je respecte cette décision et m’excuse de l’ambiguïté de mes propos», a-t-il partagé dans la matinée sur son compte Twitter.

