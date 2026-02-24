  1. Clients Privés
Drame de Crans-Montana Beatrice Pilloud va recevoir les enquêteurs italiens en Valais

ATS

24.2.2026 - 15:08

La procureure générale du canton du Valais a officiellement invité les magistrats du parquet de Rome à se rendre à Sion, dans le cadre du drame de Crans-Montana. La date de cette réunion de travail demeure à fixer définitivement.

Selon l'agence de presse italienne, Adnkronos, Beatrice Pilloud a adressé, lundi un courrier au parquet de Rome, l'informant de sa disponibilité pour recevoir les enquêteurs italiens, en Valais.
Selon l'agence de presse italienne, Adnkronos, Beatrice Pilloud a adressé, lundi un courrier au parquet de Rome, l'informant de sa disponibilité pour recevoir les enquêteurs italiens, en Valais. L'information a été confirmée, mardi après-midi, à Keystone-ATS.

La délégation transalpine aura accès à l'ensemble des documents rassemblés à ce jour, que les magistrats pourront consulter. Les procureurs romains retourneront donc en Suisse, «à une date encore à convenir», selon le ministère public valaisan contacté par Keystone-ATS.

Première réunion la semaine dernière

Jeudi dernier, au sein des locaux de l'Office fédéral de la justice à Berne, Beatrice Pilloud avait rencontré le procureur général du parquet de Rome, Francesco Lo Voi, afin de «renforcer la coordination» entre la Suisse et l'Italie dans le cadre de l’enquête sur l’incendie de Crans-Montana.

Comme c'est le cas depuis le 1er janvier, le ministère public du canton du Valais conserve la direction de la procédure sur le territoire suisse, c’est-à-dire qu’il décide, entre autres, quels moyens de preuve sont recueillis et si les enquêteurs italiens assistent à leur obtention. Le parquet de Rome a, lui, la même responsabilité sur le territoire italien.

Quatre chefs d'accusation

Pour l'heure, plusieurs chefs d'accusation sont retenus par le parquet de Rome, soit: homicide involontaire, homicide involontaire multiple, incendie criminel et coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

Crans-Montana : Nouvelles images du départ de l'incendie

Crans-Montana : Nouvelles images du départ de l'incendie

Une vidéo montre l'embrasement immédiat de la mousse acoustique par un feu de Bengale au Nouvel An 2026. Ce drame à Crans-Montana a tué 41 personnes, et le parquet de Sion exploite ces images clés pour établir les responsabilités pénales.

24.02.2026

