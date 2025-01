Les obsèques de Jean-Marie Le Pen auront lieu samedi à La Trinité-sur-Mer, a indiqué mercredi le vice-président du Rassemblement national Louis Aliot. Elles se tiendront «dans l'intimité familiale», a précisé sur TF1 l'ex-compagnon de Marine Le Pen.

"Bon vent, bonne mer Papa !": l'hommage de Marine Le Pen à son père sur X pic.twitter.com/eOdKGt87mE — BFMTV (@BFMTV) January 8, 2025

Keystone-SDA ATS

Les obsèques de Jean-Marie Le Pen auront lieu samedi à La Trinité-sur-Mer, a indiqué mercredi le vice-président du Rassemblement national Louis Aliot. Elles se tiendront «dans l'intimité familiale», a précisé sur TF1 l'ex-compagnon de Marine Le Pen.

Jean-Marie Le Pen, finaliste de la présidentielle de 2002, est mort mardi à l'âge de 96 ans en région parisienne, dans un établissement où il avait été admis il y a plusieurs semaines, selon sa famille.

Les funérailles se tiendront «dans l'intimité familiale», a précisé M. Aliot, ancien compagnon de Marine Le Pen, une des filles de Jean-Marie.

Marine Le Pen a rendu mercredi hommage à son père, en affirmant sur X que «beaucoup de gens qui l'aiment le pleurent ici-bas». «Un âge vénérable avait pris le guerrier mais nous avait rendu notre père», écrit-elle, en allusion aux relations compliquées entretenues avec son père à qui elle avait succédé à la tête du parti d'extrême droite.

Manifestations d'opposants

Le cofondateur du parti Front national (FN), devenu depuis le RN, avait exprimé par le passé le souhait d'être inhumé dans le caveau familial de la Trinité-sur-Mer, une commune de Bretagne.

Un cadre qui devrait rester propice au recueillement, a estimé M. Aliot, malgré les manifestations d'opposants dans plusieurs villes mardi soir pour célébrer la mort de l'ex-tribun d'extrême droite. «Ils ne vont pas venir manifester à un enterrement. Et s'ils le font, je suppose que l'Etat veillera à les maintenir loin», a déclaré M. Aliot.

Ce dernier a par ailleurs confirmé que Marine Le Pen avait appris le décès de son père par la presse, lors d'une escale à Nairobi, en revenant d'un déplacement sur l'archipel français de Mayotte, dans l'océan Indien, dévasté le 14 décembre par le cyclone Chido.

Tribun provocateur et sulfureux obsédé par l'immigration et les juifs, Jean-Marie Le Pen, qui aimait à être surnommé «le Menhir», a sorti l'extrême droite française de sa marginalité.

Au 2e tour

Le 21 avril 2002, à 73 ans et pour sa quatrième candidature à la présidence française, il avait créé la surprise en se qualifiant pour le second tour de l'élection. Mais pendant quinze jours, des millions de personnes avaient défilé contre le racisme et son incarnation politique, et Jacques Chirac avait été réélu largement au second tour. Jean-Marie Le Pen s'était peu à peu retiré de la vie politique à partir de 2011, lorsque Marine avait repris la présidence du parti.

Les manifestations célébrant sa mort mardi soir ont provoqué des réactions très diverses. Le très conservateur ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a fustigé sur le réseau X ces rassemblements: «La mort d'un homme, fût-il un adversaire politique, ne devrait inspirer que de la retenue et de la dignité. Ces scènes de liesse sont tout simplement honteuses». Louis Aliot a a vilipendé «la chienlit, toujours la même, dans la rue, la racaille gauchiste».

Mais la patronne des députés de la gauche radicale Mathilde Panot a défendu de son côté mercredi «l'esprit Charlie», une référence au célèbre journal satirique, en soulignant que M. Le Pen était un «ennemi de la République».