En colère, les passagers entament une grève de la faim

Une panne oblige un bateau de croisière à interrompre prématurément son voyage en Antarctique. Certains passagers réagissent de manière radicale.

En colère contre ce qu'ils considèrent comme une indemnisation insuffisante pour un voyage écourté en Antarctique, les passagers d'un bateau de croisière ont entamé une grève de la faim. Sur des pancartes écrites à la main, ils réclament le remboursement de l'ensemble des frais de voyage, jusqu'à 10'000 livres (11'190 francs), comme le rapporte le journal britannique «Times».

Interrogé, le prestataire Swan Hellenic a confirmé l'incident et évoqué l'attitude «contre-productive» d'«un petit nombre» de clients. «Nous travaillons à la fin rapide de cette action», a-t-il ajouté. Selon le «Times», il y a au total environ 170 passagers à bord.

Au cours de la croisière de trois semaines entre la grande ville sud-africaine du Cap et Ushuaia au sud de l'Argentine, une panne serait survenue sur l'un des deux moteurs électriques de propulsion du «SH Diana» à la hauteur de l'île de Géorgie du Sud. Le capitaine a alors décidé de modifier l'itinéraire prévu et de raccourcir la traversée de trois jours et demi prévue le long de la péninsule antarctique, a encore indiqué Swan Hellenic.

Remboursement de 50%

Dans des messages adressés au «Times», des passagers se sont plaints d'avoir manqué «le voyage de leur vie». L'offre d'indemnisation de l'opérateur était trop faible. L'entreprise a en revanche souligné qu'elle avait proposé un remboursement de 50% - ce qui est nettement supérieur au droit légal - ou une réduction de 65% sur une future croisière.

De nombreux passagers auraient accepté cette offre. Toutefois, tous les clients n'ont pas été satisfaits et ont tenté de faire pression sur les membres de l'équipage pour obtenir un dédommagement plus important, a encore indiqué la compagnie.

Le navire doit arriver ce samedi à Ushuia. Là, des techniciens monteront à bord afin de réparer le «SH Diana» à temps pour le prochain voyage.

