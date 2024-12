L'inflation reste sensible pour les ménages suisses : selon l'indice des prix du logement de Comparis, les coûts du logement et de la mobilité ont augmenté de 1,7% l'année dernière - les locataires sont particulièrement touchés.

Le logement a augmenté de près de 2 % par rapport à l'année dernière. Comparis enregistre également une nette hausse des coûts de la mobilité. (photo d'archives) Image : Keystone

Les ménages suisses doivent continuer à lutter contre l'inflation et ressentent les effets de la hausse des prix. Selon l'indice des prix Comparis-Womo, les biens et services ont augmenté de 1,7% en novembre 2024 par rapport au même mois de l'année précédente. La hausse est particulièrement sensible pour les loyers, qui ont augmenté de 0,5 % rien qu'au cours des trois derniers mois. Sur une période de cinq ans, la hausse est même de 9 %.

L'indice des prix de Comparis, publié trimestriellement depuis mars 2024 en collaboration avec le Centre de recherches conjoncturelles KOF de l'EPFZ, montre comment le renchérissement a évolué dans les domaines du logement et de la mobilité (Womo).

Selon l'indice des prix Womo, les prix du logement et de la mobilité en Suisse ont augmenté de 1,7% en novembre 2024 par rapport au même mois de l'année précédente. A titre de comparaison, l'indice national des prix à la consommation (IPC) de l'Office fédéral de la statistique (OFS), qui couvre un panier de plus de 1'000 biens et services, n'a augmenté que de 0,7 pour cent*.

Par rapport à août 2024, les prix de l'indice suisse des prix des logements de Comparis ont augmenté, à savoir de 0,1 % (IPC : moins 0,6 %). Les loyers des appartements ont à eux seuls augmenté de 0,5 % au cours des trois derniers mois. Par rapport au même mois de l'année précédente, cela représente même 3,4 pour cent.

Un surcoût de 755 francs pour une famille

«Pour une famille moyenne en Suisse, le logement et la mobilité représentent environ 40 pour cent du budget de la consommation quotidienne. C'est pourquoi les hausses de prix sont particulièrement douloureuses pour les consommateurs», explique Dirk Renkert, expert financier chez Comparis.

Dans le secteur de l'habitat, l'indice des prix enregistre l'évolution des prix des loyers et de l'énergie ainsi que des biens ménagers comme les meubles. Dans le secteur de la mobilité, il s'agit par exemple du prix de l'essence ou du diesel, de la voiture ou des tickets de transport public.

Concrètement, une hausse de 1,7% de l'indice des prix signifie que si une famille a dépensé l'année dernière 2'500 francs par mois pour le loyer de son appartement, 1'000 francs pour sa voiture et 200 francs pour les tickets de transports publics, les coûts ont augmenté d'environ 63 francs par mois par rapport à l'année précédente. Sur l'ensemble de l'année, cela représente un surcoût de 755 francs rien que pour le logement et la mobilité.

Le taux d'intérêt de référence hypothécaire devrait à nouveau baisser en 2025

Les loyers des logements ont augmenté de 9,3 % au cours des 5 dernières années. En comparaison sur deux ans, ils ont augmenté de 5,9 pour cent. Ce chiffre comprend les augmentations des loyers existants dues à la hausse du taux hypothécaire de référence. Le taux hypothécaire de référence est calculé à partir du taux d'intérêt moyen des créances hypothécaires nationales en cours auprès des banques. En raison de la forte hausse des taux hypothécaires, il est passé de 1,25 % à 1,75 % en deux étapes en 2023. Cette hausse s'est accompagnée d'une augmentation des loyers par les bailleurs.

Depuis le début de l'année 2024, les conditions des prêts hypothécaires sont devenues nettement plus avantageuses, car l'inflation a fortement chuté et la Banque nationale suisse (BNS) a continuellement baissé son taux directeur depuis mars. Avec la forte baisse des taux hypothécaires, le taux de référence hypothécaire devrait donc bientôt baisser à nouveau.

Les locataires concernés auront alors droit à des baisses de loyer. Si le taux hypothécaire de référence baisse de 0,25 point de pourcentage, cela signifie une réduction de loyer de 2,9 %. Toutefois, les bailleurs peuvent imputer 40 pour cent du renchérissement accumulé ainsi qu'un forfait de 0,5 pour cent par an à titre d'augmentation générale des coûts.

«La baisse attendue du taux d'intérêt de référence devrait apporter un soulagement temporaire aux loyers existants. A l'inverse, les nouveaux locataires sont confrontés à une hausse persistante des loyers proposés en raison de la pénurie de logements. La hausse des loyers est et restera à l'avenir un important facteur d'inflation», estime Renkert.

Plus forte hausse des prix au cours des trois derniers mois

Depuis août 2024, les prix des revêtements de sol et des tapis ont connu la plus forte hausse par rapport à novembre 2024, soit 5,5 %. Les prix des vélos et des vélos électriques ont également augmenté (plus 5,3 %), ainsi que ceux des matériaux de réparation des logements (plus 5,2 %). Les prix des meubles de salon et de bureau (plus 2,4 %) et des outils motorisés pour la maison et le jardin (plus 1,6 %) ont également augmenté.

Plus forte baisse des prix au cours des trois derniers mois : En comparaison sur 3 mois, c'est le carburant qui a connu la plus forte baisse de prix. Le mois dernier, les prix ont baissé de 5,8 % par rapport à août 2024. Par ailleurs, d'autres biens de consommation courante pour le ménage (moins 2,5 pour cent) et l'énergie pour le chauffage (gaz, mazout, bois de chauffage et chauffage urbain) (moins 1,9 pour cent) sont devenus moins chers durant la même période. Les prix des automobiles neuves et d'occasion ont également baissé, respectivement de 1,1 % et de 1,0 %.

Le renchérissement le plus élevé concerne les ménages d'une personne âgée de 65 ans et plus : Selon le type de ménage, les ménages d'une personne âgée de 65 ans et plus ont connu le renchérissement le plus élevé pour le logement et la mobilité au cours des 12 derniers mois. Ils ressentent actuellement un taux d'inflation de 2,3 % par rapport à l'année précédente. En novembre 2024, le coût de la vie a encore augmenté de 0,1 % par rapport à août 2024.

D'un point de vue purement mathématique, les couples de 65 ans et plus sans enfants sont les moins touchés en pourcentage. Avec un indice de 111,5, le renchérissement ressenti dans les domaines du logement et de la mobilité s'est élevé chez vous à 1,4 % au cours des 12 derniers mois. En comparaison sur trois mois, le renchérissement a diminué de 0,2 pour cent en novembre 2024.

La classe de revenus la plus basse ressent le plus le renchérissement : Dans les classes de revenus, on constate que c'est pour la classe de revenus la plus basse que le coût de la vie a le plus augmenté par rapport à l'année précédente. L'indice des prix a augmenté de 2,3 % pour cette classe. Par rapport à août 2024, le renchérissement est resté inchangé.

La catégorie de revenus la plus élevée a été la moins touchée par le renchérissement. Par rapport à l'année précédente, les prix ont augmenté de 1,5 pour cent pour elle. Au cours des trois derniers mois, la consommation pour la classe de revenus la plus élevée a été moins chère de 0,3 pour cent.

Le renchérissement le plus élevé en Suisse romande : Si l'on répartit les chiffres par région linguistique, on obtient le tableau suivant : la Suisse romande a enregistré le renchérissement le plus élevé par rapport à l'année précédente, avec plus 1,8 pour cent. Par rapport à août 2024, le niveau des prix a baissé de 0,1 pour cent.

La Suisse alémanique et la Suisse rhéto-romane ont connu le renchérissement comparativement le plus bas par rapport à l'année précédente, avec plus 1,7%. Par rapport à il y a trois mois, les prix dans les domaines du logement et de la mobilité étaient plus bas de 0,1 pour cent.