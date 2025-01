Une excursion à ski dans un paysage hivernal idyllique se transforme soudain en cauchemar. La station de ski est à nouveau ouverte - mais les pensées de beaucoup sont tournées vers deux blessés graves.

Ce devait être un samedi sans souci pour de nombreux skieurs dans un paysage montagneux enneigé du nord-est de l'Espagne. Mais à midi, c'est la frayeur: en l'espace de quelques secondes, le paradis hivernal idyllique de la station de ski d'Astún, dans la région d'Aragon, s'est transformé en un lieu de terreur : des personnes sont tombées dans le vide, parfois de 15 mètres de haut, depuis le télésiège, lorsqu'un élément s'est détaché vers 11h30 et que la construction s'est en partie effondrée. Des témoins oculaires ont rapporté des cris déchirants.

Deux Espagnoles de 18 ans ont été transportées par avion dans des hôpitaux de la capitale régionale, Saragosse, en raison de leur état critique. Dimanche, elles se trouvaient encore dans les unités de soins intensifs de deux hôpitaux, a rapporté l'agence de presse Europa Press. Aucune information n'a été donnée sur leur état exact. Deux personnes légèrement blessées, dont une mineure et une femme de 67 ans, étaient également toujours hospitalisées.

La station de ski rouvre - le télésiège reste fermé

Au total, dix personnes ont été blessées dans l'accident survenu dans la station de ski d'Astún dans les Pyrénées, a-t-on appris après le dernier bilan. Dans un premier temps, on avait parlé de plus de 30 blessés. Des Allemands n'en faisaient pas partie, comme l'ont confirmé les autorités sur demande. Les opérations de secours sur le lieu isolé de l'accident dans la province de Huesca se sont prolongées pendant plusieurs heures samedi après-midi. La cause exacte est maintenant examinée par l'unité de police de la Guardia Civil.

Pendant ce temps, la station de ski, qui dispose de plusieurs télésièges, a repris ses activités dimanche par un beau temps hivernal ensoleillé - elle avait été immédiatement fermée après l'accident de samedi. Des centaines de personnes ont profité de cette magnifique journée de neige «sans crainte», comme l'a rapporté Jonathan Adrada, un reporter de la chaîne nationale espagnole RVTE, en direct de la station.

L'un des skieurs a déclaré à la télévision : «J'ai confiance en la sécurité des installations». Le télésiège Canal Roya, touché par l'accident, est toutefois resté fermé. La Guardia Civil y a poursuivi ses investigations. On ne savait pas non plus dans un premier temps si le télésiège pouvait être remis en état et ce qu'il faudrait exactement réparer sur ce télésiège.

Certaines personnes ont sauté des sièges elles-mêmes

Plusieurs heures après l'accident, de nombreuses personnes étaient encore coincées en hauteur. Elles ont été descendues en rappel ou hélitreuillées au fur et à mesure. Selon un rapport de la RTVE, des dizaines d'ambulances et cinq hélicoptères étaient sur place.

Certaines personnes ont pu se sauver en sautant, comme Maria Moreno. L'Espagnole a décrit sur RTVE : «J'étais dans l'ascenseur avec mon père quand tout à coup, il y a eu une secousse. Certains sont tombés la tête la première, d'autres ont dévalé les pistes».

Elle-même aurait sauté au dernier moment et alerté les secours. «Les blessés graves ont sans doute été pour la plupart touchés par la structure qui tombait», a supposé Moreno.

La mauvaise nouvelle a également suscité des inquiétudes au Palais de la Moncloa, le palais gouvernemental de Madrid. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a exprimé sa sympathie via les médias sociaux : «Je suis profondément choqué par les nouvelles d'Astún. Nos pensées vont aux blessés et à leurs familles». Le chef du gouvernement aragonais, Jorge Azcón, s'est même précipité sur les lieux de l'accident.

Des stations de ski considérées comme sûres

Les stations de ski des Pyrénées espagnoles sont très appréciées en hiver, surtout par les touristes locaux, mais aussi par les étrangers. La dernière fois, en 2022, trois accidents ont fait trois morts au total. Normalement, ces accidents surviennent toutefois lors de la pratique du ski - les remontées mécaniques sont considérées comme sûres.

La station de ski d'Astún a souligné dans un communiqué qu'elle disposait de toutes les autorisations et de tous les certificats d'inspection. Le dernier contrôle a eu lieu comme prévu en 2021 et le prochain était prévu pour 2026, a déclaré Andrés Pita de la société d'exploitation sur RTVE.