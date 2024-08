L'histoire d'une gagnante à l'EuroMillions: fortune éphémère et bénéfices pour l'État

En 2018, une serveuse du canton d'Argovie a gagné près de 184 millions de francs suisses à l'EuroMillions. Elle reste dans sa commune, permettant à cette dernière de baisser son taux d'imposition. Malheureusement, elle décède trois ans plus tard, suivie de son mari. Leurs fortunes génèrent d'importantes recettes fiscales pour la commune et le canton.

Gros plan sur le billet de 1000 francs : le canton d'Argovie et la commune de Leuggern peuvent s'estimer heureux qu'une gagnante de l'EuroMillions leur soit restée fidèle après son gain en 2018. KEYSTONE

Philipp Dahm Barman Nicolas

C'était le plus gros gain suisse à l'EuroMillions: son billet, qu'elle a acheté le 2 octobre 2018 pour 24,50 francs, lui rapporte 183,9 millions de francs.

Un rêve devient réalité, mais la nouvelle multimillionnaire garde les pieds sur terre. « Je veux rester anonyme», déclare-t-elle en 2019 à l'«Aargauer Zeitung». Elle décide de ne pas déménager dans un autre canton où elle paiera moins d'impôts. «Je veux rester ici » souligne-t-elle, pour le plus grand plaisir des autorités financières locales.

Selon son lieu de résidence, les impôts se sont élevés à 70 millions sur les presque 184 millions, calculait à l'époque le journal. La Confédération encaissait 21,2 millions, le canton d'Argovie 23,1 millions et une partie revenait - selon le taux d'imposition et l'état civil - à la commune.

Multi-millionnaire « d'origine modeste »

La gagnante venait « d'un milieu modeste ». Elle ne quitte même pas son travail. Elle construit une maison avec son mari dans la commune, crée une fondation et prévoit des voyages communs. La commune bénéficie tellement de ses taxes qu'elle peut réduire considérablement le taux d'imposition.

Mais le bonheur prend fin bien trop vite : trois ans après son gain, la quinquagénaire née en Allemagne meurt d'un cancer le 1er septembre 2021 - et six mois plus tard, son mari de 60 ans lui succède.

La commune et le canton ont à nouveau pu se réjouir de recettes fiscales de plusieurs millions.

AG : les recettes de l'impôt sur les successions et les donations ont presque doublé depuis 2019

La commune de Leuggern (AG) reçoit un tiers et le canton d'Argovie deux tiers des recettes de l'impôt sur les successions et les donations, rapporte l'«Aargauer Zeitung». Leuggern a donc perçu 2,7 millions de francs en 2023 et le canton 5,4 millions, la majeure partie provenant vraisemblablement de la fortune de cette gagnante du loto.

La part du conjoint était exonérée d'impôt : après son décès, une taxe a donc à nouveau été due. Les gagnants du loto ne sont toutefois pas les seuls à rapporter des impôts au canton : depuis 2019, les recettes de l'impôt sur les successions et les donations ont presque doublé. Ce sont surtout les recettes provenant des donations qui ont augmenté.