L'infirmière britannique Lucy Letby, déjà condamnée à la prison à vie pour le meurtre de sept nouveaux-nés, a nié catégoriquement lundi avoir tenté de tuer un autre bébé dans l'hôpital où elle travaillait.

L'infirmière britannique Lucy Letby a nié catégoriquement lundi avoir tenté de tuer un autre bébé. ats

AFP Gregoire Galley

Lucy Letby, 34 ans, est rejugée à Manchester depuis début juin, pour cette tentative de meurtre sur laquelle le jury de son premier procès n'avait pas réussi à s'accorder sur un verdict.

En août 2023, elle avait été reconnue coupable du meurtre de sept nouveau-nés prématurés et de six tentatives de meurtre dans l'hôpital de Chester (nord-ouest de l'Angleterre) où elle travaillait, en 2015 et 2016, faisant d'elle la plus grande tueuse d'enfants de l'histoire moderne du Royaume-Uni.

Elle avait injecté de l'air par intraveineuse aux nouveau-nés prématurés, utilisé leurs sondes naso-gastriques pour envoyer de l'air ou une surdose de lait dans leur estomac, provoquant ainsi leur mort. La justice lui a refusé le droit de faire appel de cette condamnation.

Appelée à témoigner lundi au tribunal, Lucy Letby a fermement démenti avoir tenté de tuer «Baby K», alors qu'elle travaillait de nuit dans le service néo-natal de l'hôpital de Chester le 17 février 2016.

«Avez-vous tenté de tuer» cette enfant? l'interroge son avocat Ben Myers. «Non», répond-elle. «Avez-vous tenté de lui faire du mal d'une quelconque manière?», insiste-t-il. «Non», répond encore sobrement Lucy Letby, qui nie une nouvelle fois avoir jamais fait du mal à un bébé, malgré le résultat de son premier procès.

«Baby K»

Face aux douze jurés, elle affirme ne pas se souvenir des évènements de cette nuit là et s'inscrit en faux face au témoignage d'un pédiatre également de garde.

Celui-ci a affirmé être entré dans l'unité de soins intensifs moins de deux heures après la naissance de «Baby K» et avoir vu l'infirmière se tenir près de la couveuse «sans rien faire», alors que le niveau d'oxygène de la petite prématurée avait dangereusement baissé mais qu'aucune alarme ne sonnait.

Le lendemain, le bébé avait été transféré dans un autre hôpital à cause de son extrême prématurité. Elle est morte trois jours plus tard, mais le procureur n'a pas introduit d'accusation de meurtre contre Lucy Letby.

Au début du procès, le procureur a appelé le jury à ne pas oublier les précédentes condamnations de l'infirmière au moment de rendre leur décision. «Il est important de souligner que les précédentes condamnations ne prouvent pas cette accusation», a défendu l'avocat de l'infirmière.