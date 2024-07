Macron échange un tendre baiser... mais pas avec Brigitte!

À l'issue de la cérémonie d'ouverture des JO, les félicitations étaient de mise entre le président français et la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra. Mais le baiser qu'ils ont échangé a paru un peu trop chaleureux à de nombreux observateurs. Les réseaux sociaux s'affolent.

🇫🇷📷 EN IMAGES | Emmanuel Macron et Amélie Oudéa-Castéra après la cérémonie d’ouverture des JO de #Paris2024. pic.twitter.com/MyNR6KOJmW — Cerfia (@CerfiaFR) July 27, 2024

La Rédaction de blue News Valérie Passello

«Le Mari et les enfants de Oudéa-Castera seraient troublés de cet échange de baisers langoureux...», estime un utilisateur de X. «Macron va-t-il divorcer?», questionne-t-il.

Et il n'est de loin pas le seul à réagir aux images surprenantes d'Emmanuel Macron et de sa ministre des Sports à l'issue de la cérémonie d'ouverture des JO.

Et en effet, les félicitations semblent un peu trop chaleureuses entre les deux intéressés. Sur les photos, on voit Amélie Oudéa-Castéra poser sa main sur la nuque présidentielle et embrasser avec tendresse l'époux de Brigitte Macron.

«Au moins une qui aime son patron...»

Depuis la toile s'affole.

«Au moins une qui aime son patron, ça fait plaisir à voir», ironise un internaute sur X. «J'espère que Brigitte Macron ne tombera pas sur ces baisers langoureux de son manu et d'Amelie Oudéa-Castéra», commente un autre membre du réseau social. Une troisième s'interroge: «Je me demande la raison pour laquelle ils se sont cramés comme ça, devant les objectifs du monde entier».

Et ce ne sont là que quelques-unes des réactions. Pour l'heure, le public reste avec ses doutes et ses interprétations quant à ces surprenantes effusions. Simple relâchement de la pression après la réussite de l'événement de l'année ou anguille sous roche?