Un homme de 29 ans a été condamné à Strasbourg à huit mois de prison pour «provocation à un acte de terrorisme» après avoir publié en ligne des messages menaçant de commettre des attentats, a-t-on appris lundi de source judiciaire.

Dans son jugement rendu vendredi, le tribunal a également prononcé à l'encontre de l'homme originaire du Doubs, qui agissait en récidive, le maintien en détention, a indiqué à l'AFP le greffe, confirmant une information du quotidien régional Les Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA).

Dans ses messages publiés sur le réseau social Snapchat et cités en partie par le journal, l'homme prévoyait «des larmes et du sang», évoquait des armes et appelait à le rejoindre. Les gendarmes ont été alertés le 19 décembre grâce à la plateforme Pharos de signalement de contenus illicites sur le net.

L'homme a ensuite rapidement été interpellé dans un Centre de réadaptation en addictologie d'Alsace où il venait d'être admis. Selon les DNA, il avait déjà été condamné pour des faits similaires de «provocation directe à un acte de terrorisme commise au moyen d'un service de communication au public en ligne».

L'homme, polytoxicomane depuis de nombreuses années, suit aussi un lourd traitement médicamenteux, précise le journal. A sa sortie de détention, l'homme fera l'objet d'un suivi socio-judiciaire pendant cinq ans. Il a notamment obligation de se soigner.