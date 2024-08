Samedi à Morges, une grande journée de la sécurité publique présentera de manière ludique les métiers et missions des partenaires sécuritaires vaudois. Destiné aux familles et adapté à tous les âges, cet événement proposera de nombreuses animations, des jeux et concours, ainsi que des démonstrations. Parmi elles, la simulation d’une intervention coordonnée.

Les visiteurs pourront se familiariser samedi au Château de Morges avec l'histoire de la sécurité publique (photo d'illustration). ATS

Plus de vingt organisations de protection de la population – police, pompiers, protection civile et bien d’autres – seront présentes pour partager leur savoir-faire et leurs expériences, a annoncé le canton lundi dans un communiqué.

Parmi les temps forts, la simulation d’intervention coordonnée sera présentée à plusieurs reprises. Les pompiers, la protection civile, la police, ainsi que les services sanitaires dévoileront leurs différents moyens d’intervention, allant des véhicules d’urgence aux unités de décontamination et de filtration d’eau, en passant par les moyens de secours en hauteur.

Pour les plus jeunes, une chasse au trésor permettra de découvrir la protection de la population de manière ludique et didactique. Des visites guidées gratuites du Château de Morges, dédié à l'histoire militaire, seront proposées, ainsi que des activités pour petits et grands dans ses jardins.

Enfin, un concours permettra de remporter des prix uniques et inédits: visite guidée des centrales téléphoniques d’urgence, découverte du détachement cantonal de la Protection civile vaudoise, ou encore des réserves du Château de Morges.

L’événement s’étendra des jardins de ce dernier jusqu’au Parc des sports, ainsi que le long du quai du Mont-Blanc. Le cadre sera particulièrement réaliste, les lieux étant encore marqués par la crue centennale qui a frappé le secteur au début de l’été.

nt, ats