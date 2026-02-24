L'ancien conseiller national et aux Etats argovien Willy Loretan est décédé. Le juriste libéral-radical avait 91 ans.

Le conseiller national Willy Loretan (PLR/AG) au Palais fédéral à Berne, photographié le 17 juin 1998. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Willy Loretan est mort dimanche, indique mardi le PLR qui a salué le parcours de ce «politicien engagé». Il a présidé le Tribunal de district de Zofingue de 1966 à 1973 avant de devenir député au Grand Conseil (1969-1981), puis maire de Zofingue (1974-1992), conseiller national (1979-1991) et conseiller aux Etats (1991-1999).