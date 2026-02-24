Nick Reiner a plaidé non coupable du meurtre de ses parents, le réalisateur Rob Reiner et la photographe Michele Reiner. Le jeune homme de 32 ans a comparu devant le tribunal le 23 février et comparaîtra à nouveau le 29 avril.

Nick Reiner a plaidé non coupable pour les meurtres de ses parents, Rob Reiner et Michele Singer Reiner.

Le réalisateur hollywoodien et sa femme photographe avaient été retrouvés poignardés à leur domicile californien en décembre dernier. Ils étaient âgés respectivement de 78 et 70 ans.

Nick Reiner a comparu lundi 23 février (26) devant la Cour supérieure de Los Angeles et n'a pris la parole qu'une seule fois, acceptant de revenir devant le tribunal le 29 avril. Le co-scénariste de Being Charlie est inculpé de deux chefs d'accusation de meurtre avec circonstances aggravantes, ce qui pourrait lui valoir la peine de mort ou la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle s'il est reconnu coupable.

Nick Reiner est représenté par l'avocate commise d'office Kimberly Greene, après le retrait de son premier avocat, Alan Jackson, en janvier. Alan Jackson, qui avait précédemment représenté Harvey Weinstein et Kevin Spacey, a déclaré aux journalistes qu'il estimait n'avoir « pas d'autre choix» que de se dessaisir du dossier. Il avait cependant assuré que « Nick Reiner n'était pas coupable de meurtre».

Rob et Michele Reiner ont été retrouvés morts à leur domicile le 14 décembre. Nick, leur deuxième fils, qui vivait dans une dépendance sur la demeure familiale, a été arrêté par la police de Los Angeles dans un hôtel plus tard dans la journée et inculpé pour leur meurtre.

Le réalisateur de Quand Harry rencontre Sally et sa femme ont également deux autres enfants, Jake Reiner, 34 ans, et Romy Reiner, 28 ans. Rob Reiner est également le père d'une fille, Tracy Reiner, issue d'un précédent mariage.

Dans un communiqué publié en décembre, Jake et Romy Reiner (c'est elle qui aurait découvert le corps du couple) ont évoqué la « douleur inimaginable» causée par la mort de leurs parents.

« Les mots ne peuvent même pas commencer à décrire la douleur inimaginable que nous ressentons à chaque instant de la journée, ont-ils écrit. La perte horrible et dévastatrice de nos parents, Rob et Michele Reiner, est quelque chose que personne ne devrait jamais avoir à vivre.»

Les frère et sœur ont ajouté: « Ils n'étaient pas seulement nos parents, ils étaient nos meilleurs amis.»