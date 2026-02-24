  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mort de Rob et Michele Reiner Nick Reiner plaide non coupable des meurtres de ses parents 

Covermedia

24.2.2026 - 10:39

Nick Reiner a plaidé non coupable du meurtre de ses parents, le réalisateur Rob Reiner et la photographe Michele Reiner. Le jeune homme de 32 ans a comparu devant le tribunal le 23 février et comparaîtra à nouveau le 29 avril.

Nick Reiner
Nick Reiner

Covermedia

24.02.2026, 10:39

Nick Reiner a plaidé non coupable pour les meurtres de ses parents, Rob Reiner et Michele Singer Reiner.

Le réalisateur hollywoodien et sa femme photographe avaient été retrouvés poignardés à leur domicile californien en décembre dernier. Ils étaient âgés respectivement de 78 et 70 ans.

Nick Reiner a comparu lundi 23 février (26) devant la Cour supérieure de Los Angeles et n'a pris la parole qu'une seule fois, acceptant de revenir devant le tribunal le 29 avril. Le co-scénariste de Being Charlie est inculpé de deux chefs d'accusation de meurtre avec circonstances aggravantes, ce qui pourrait lui valoir la peine de mort ou la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle s'il est reconnu coupable.

Nick Reiner est représenté par l'avocate commise d'office Kimberly Greene, après le retrait de son premier avocat, Alan Jackson, en janvier. Alan Jackson, qui avait précédemment représenté Harvey Weinstein et Kevin Spacey, a déclaré aux journalistes qu'il estimait n'avoir « pas d'autre choix» que de se dessaisir du dossier. Il avait cependant assuré que « Nick Reiner n'était pas coupable de meurtre».

Rob et Michele Reiner ont été retrouvés morts à leur domicile le 14 décembre. Nick, leur deuxième fils, qui vivait dans une dépendance sur la demeure familiale, a été arrêté par la police de Los Angeles dans un hôtel plus tard dans la journée et inculpé pour leur meurtre.

Le réalisateur de Quand Harry rencontre Sally et sa femme ont également deux autres enfants, Jake Reiner, 34 ans, et Romy Reiner, 28 ans. Rob Reiner est également le père d'une fille, Tracy Reiner, issue d'un précédent mariage.

Dans un communiqué publié en décembre, Jake et Romy Reiner (c'est elle qui aurait découvert le corps du couple) ont évoqué la « douleur inimaginable» causée par la mort de leurs parents.

« Les mots ne peuvent même pas commencer à décrire la douleur inimaginable que nous ressentons à chaque instant de la journée, ont-ils écrit. La perte horrible et dévastatrice de nos parents, Rob et Michele Reiner, est quelque chose que personne ne devrait jamais avoir à vivre.»

Les frère et sœur ont ajouté: « Ils n'étaient pas seulement nos parents, ils étaient nos meilleurs amis.»

Les plus lus

«Tout est mort» - Donald Trump exproprie des Américains !
La pénalisation du mariage pourrait disparaître – Qui paiera plus d'impôts à l'avenir?
Un couple de millionnaires zurichois a perçu des aides sociales pendant 10 ans!
Un ex instructeur de l'ICE alerte: «Cela devrait inquiéter tout le monde»
Les médaillées d’or déclinent l’invitation de Donald Trump
Les Bains d’Ovronnaz gardent la tête hors de l'eau