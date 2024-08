(ETX Daily Up) – Si l'on sait désormais que la logistique des vacances génère une charge mentale lourde au même titre que les tâches ménagères, elle l'est d'autant plus quand il s'agit de ne pas se rater. Les femmes reconnaissent ne pas être seulement fatiguées psychologiquement par l'aspect organisationnel mais aussi par l'attente que suscitent les congés.

Concept théorisé dans les années 80, la charge mentale, qui a été décrite maintes fois ces dernières années, engage souvent une réflexion autour de la responsabilité des tâches ménagères ou de la gestion des enfants dans ce que l'éducation peut imposer en termes de rendez-vous à ne pas manquer: les vaccins, la rentrée des classes, la garde etc.... En 2010, une étude de l'Insee précisait que 64% des tâches ménagères incombaient aux femmes tout comme 71% de tâches parentales. D'emblée, on associe bien souvent cette notion au quotidien, tout en oubliant les autres projets familiaux dont s'occupent généralement aussi les femmes. En l'occurrence, on parle des vacances. En 2022, une riche étude de l'Ifop avait décrit cette réalité en montrant, chiffres à l'appui, que les Françaises étaient bien plus nombreuses que les hommes à chercher un hébergement ou réserver un billet d'avion.

La situation n'a visiblement pas changé puisque 58% de voyageuses interrogées par la plateforme de réservation VoyagesPirates reconnaissent devoir s'occuper de toute la logistique des congés. Et l'on ne parle pas seulement de l'aspect organisationnel avant le départ. La logistique, c'est aussi les courses sur place, la lessive... Bref, la charge mentale du quotidien qui ne prend finalement pas de vacances.

Pire, non seulement il faut préparer les valises et prévoir un hébergement adapté à toute la famille, mais en plus il faut que tout tienne la route pour que la tribu soit satisfaite. Pas moins de 81% des voyageuses qui s'occupent de l'organisation des congés se sentent responsables de leur réussite. Dans cette quête, certaines sont prêtes à oublier leurs envies ou leurs préférences.

En d'autres termes, elles se privent à la faveur du bien-être de leur famille. Cette étude révèle en effet que 54% de femmes réalisent parfois des compromis sur leurs préférences personnelles. Et la situation est même régulière pour 21% de sondées concernées. Le sacrifice semble tel que 47% de femmes que leur implication et leur «travail» n'est jamais reconnu à sa juste valeur. Au final, la charge mentale est si pesante que 10% ne parviennent pas à profiter une fois arrivées sur place.

*Cette étude a été réalisée auprès d'un échantillon de 358 utilisatrices de VoyagesPirates du 27 mai au 17 juin 2024.

