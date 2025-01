Cent trente-six personnes ont été interpellées à Paris en marge des festivités du Nouvel An et 104 placées en garde à vue, a indiqué mercredi le parquet de la capitale, sollicité par l'AFP.

Un spectacle de lumière est projeté sur l'Arc de Triomphe alors que des feux d'artifice explosent pendant les célébrations du Nouvel An sur les Champs Elysées à Paris, France, mercredi 1er janvier 2025. (AP Photo/Thibault Camus) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Sur les 104, 36 ont vu leur garde à vue prolongée mercredi soir, 13 sont convoquées en justice et 20 présentées à un magistrat, dont «plusieurs» doivent être jugées jeudi en comparution immédiate, a détaillé le ministère public.

Selon une source policière, des personnes ont notamment été arrêtées à Paris dans la nuit de mardi à mercredi pour vol avec effraction, ou encore pour jets de projectiles et détention de feux d'artifice aux abords du pont Bir-Hakeim, dans le 15e arrondissement. «Deux véhicules de police ont été incendiés, sans blessés», a ajouté le parquet.

«Aucun événement grave»

En prenant en compte les trois départements de petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne), 208 interpellations ont été réalisées et six membres des forces de l'ordre légèrement blessés dans l'agglomération parisienne, selon la préfecture de police, qui n'a cependant recensé «aucun événement grave».

Plus tôt dans la soirée, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a fustigé «un ensauvagement incarné par des lâches, des voyous», avec 984 véhicules incendiés et 420 interpellations en France, dont 310 ont conduit à des gardes à vue.

Plus de 90'000 policiers et gendarmes, selon le ministre, ont été mobilisés dans le pays, dont 10'000 à Paris et dans sa petite couronne, pour encadrer les festivités du Nouvel An.

Cinq mois après l'euphorie des Jeux olympiques, Paris a revêtu à nouveau des habits de lumière mardi soir pour le passage à la nouvelle année. Plus d'un million de personnes se sont rassemblées sur l'avenue des Champs-Elysées, interdite aux véhicules et bordée de dizaines d'arbres scintillants.