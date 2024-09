Pharma: des millions suisses pour une famille de milliardaires américains

Les Sackler et leur groupe pharmaceutique Purdue Pharma sont tenus pour responsables de la crise des opioïdes aux États-Unis et font l'objet d'innombrables poursuites. Des enquêtes exclusives révèlent les affaires de la famille en Suisse.

Des activistes et des membres des familles de personnes décédées d'une overdose d'opioïdes devant la Supereme Court de Washington, où une procédure d'insolvabilité de Purdue Pharma était en cours d'examen. (4 décembre 2023) Image : Keystone/EPA/Will Olivier

Helene Laube

Confrontée à des plaintes aux Etats-Unis, la famille Sackler, propriétaire de l'entreprise pharmaceutique en faillite Purdue Pharma, a continué à réaliser des chiffres d'affaires élevés en Suisse avec des analgésiques. C'est ce qu'a révélé une enquête de la salle de presse d'investigation «The Examination», à laquelle Tamedia a participé aux côtés du «Washington Post», du «Spiegel» et d'autres médias internationaux.

La demande d'opioïdes forts et addictifs se serait récemment stabilisée à un niveau élevé en Suisse. Aux Etats-Unis, l'entreprise a initialement stimulé le marché en faisant des dons aux distributeurs, a déclaré une experte. Des médecins et des organisations de santé suisses auraient reçu plus de 3,5 millions de francs suisses entre 2016 et 2023 de la part du groupe d'entreprises Mundipharma, qui est lié aux Sackler, a écrit Tamedia. Les aides financières ne sont pas liées à des conditions, a indiqué l'entreprise.

Derrière Mundipharma se cache un réseau opaque de plus de 100 entreprises dans plus de 40 pays. Selon les recherches, les Sackler ont des liens avec plusieurs entreprises de Mundipharma.

Plan d'insolvabilité : «inapproprié»

Selon Tamedia, les Sackler font partie des «familles les plus impopulaires aux Etats-Unis». Les entrepreneurs sont accusés d'être coresponsables de la crise mortelle des opioïdes qui touche des millions d'Américains. Leur entreprise Purdue Pharma aurait inondé le marché pendant des années avec des analgésiques entraînant une dépendance.

Les milliardaires contestent les accusations: «on a toujours agi de manière éthique et légale», relate encore Tamedia. Ils sont menacés d'innombrables plaintes aux Etats-Unis. Dans une décision de justice, les demandes d'indemnisation sont estimées à 40 billions de dollars. La question serait de savoir qui devrait payer, étant donné que Purdue Pharma a déposé son bilan en 2021.

Cependant, la Cour suprême des Etats-Unis a rejeté le plan d'insolvabilité. Dans sa décision rendue fin juin, la Cour suprême a estimé que la protection complète des Sackler contre les futures actions civiles des victimes d'opioïdes et de leurs familles, prévue dans le plan, était inappropriée.